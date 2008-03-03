دو هزار امدادگر حمایت روانی را در زمان بروز حوادث عهده دار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پروین شفیعی، شب گذشته در نخستین کارگاه آموزشی آمادگی و پاسخگویی سوانح ویژه تیمهای حمایتهای روانی در همدان افزود: این کارگاه با هدف ارتقا اطلاعات علمی کارشناسان و امدادگران و سازماندهی آنان به صورت تیمهای منسجم برگزار شده است و بیش از 120 امدادگر در آن شرکت دارند.

شفیعی با بیان اینکه ارائه روشهای مختلف کارشناسی و آموزشهای لازم در بحث حمایت روانی از افراد آسیب دیده، مهمترین هدف برگزاری اینگونه کارگاه‌ ها است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ‪ ۴۰۰ ‬ تیم ‪ ۳۳ ‬ نفره امداد و نجات در سطح کشور سازماندهی شده است .

وی استان همدان را یکی از استانهای پیشرو در بحث امداد و نجات دانست و یادآور شد: امدادگران هلال احمر این استان در سوانح به صورت جدی و فعال به یاری آسیب دیدگان می‌شتابند .

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان همدان نیز با بیان اینکه در اثر بروز حوادث خسارتهای بسیاری به جامعه وارد می‌شود، تصریح کرد: در کنار بحثهای امدادی، مسئله حمایت روانی از آسیب دیدگان نیز بسیار ضروری است .

حسین اشرفی عنوان کرد: در سوانح و حوادث مشکلاتی که برای آسیب دیدگان به وجود می‌آید بسیار است و باید امدادگران آمادگی پاسخگویی به این بحرانها را داشته باشد .