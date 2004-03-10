مهمانان خارجي با اتوبوس به نمايشگاه كتاب تهران مي آيند

شنيده هاي خبرنگار ادبي مهر حاكي است اين استادان به علت نبود مسائل امنيتي ، با اتوبوس از كشورهايشان وارد ايران مي شوند.

اين نفرات به قصد بازديد و خريد كتابهاي چاپ شده در داخل به زبانهاي عربي و انگليسي و همچنين بازديد وخريد از بخش ريالي نمايشگاه هاي خارجي به ايران مي آيند.

حضوراين افراد در نمايشگاه كتاب تهران درحالي از سوي مسولان وزارت ارشاد مطرح شده است كه هنوز تكليف محل برگزاري هفدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به طور قطعي مشخص نيست.

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