عرصه انتخابات مهمترین میدان برای ناکام گذاشتن توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمدتقی واعظی، شب گذشته در همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی در دانشگاه آزاد زنجان افزود: انتخابات یکی از باشکوه‌ ترین صحنه‌های تبلور اتحاد ملی ملت ایران است.

وی با اشاره به نامگذاری سال 86 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی بیان داشت: این انتخاب با توجه به حساسیت سال 86 و با درایت و بینش بالای ایشان صورت گرفت.

واعظی با اشاره به اینکه باید در جهت جاری ساختن منویات رهبر معظم انقلاب در جامعه تلاش کنیم، عنوان کرد: باید اتحاد خود را در جامعه با عمل به آن به نمایش بگذاریم و خود عامل به وحدت باشیم.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه اساس عالم بر وحدت است، گفت: همه عالم بر اساس وحدت حرکت می‌کند و بدون وحدت اساس زندگی از هم می پاشد.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران در این سالها به موفقیت‌های بزرگی نایل شده است، بیان داشت: دشمنان تلاش دارند که این پیشرفتها را کوچک جلوه دهند.

واعظی ادامه داد: افتخار و سربلندی که ‌امروز نصیب ملت بزرگ ایران شد با رشادت و تلاش جوانان توانمند این کشور زیر فشار و آتش ‪ ۲۹‬ساله دشمنان به دست آمد.

امام جمعه‌ زنجان خاطرنشان کرد: دشمنان ایران با انواع ترفندها و فشارها سعی داشتند که این عزت و افتخار بزرگ نصیب مردم سلحشور و شهیدپرور ایران نشود ولی به ‌لطف خدا، درایت مسئولان و پشتیبانی ملت، این قله افتخار و سربلندی فتح شد.