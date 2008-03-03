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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۱

حرم رضوی آماده پذیرایی از زائران و هیئت های مذهبی در دهه آخر صفر است

حرم رضوی آماده پذیرایی از زائران و هیئت های مذهبی در دهه آخر صفر است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اماکن متبرکه و امور رفاه زائرین حرم رضوی از آمادگی کامل حرم مطهر در پذیرایی از هیئت های مذهبی سراسر کشور در روزهای شهادت امام حسن(ع)، پیامبر (ص) و امام رضا (ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود ممتاز، صبح امروز در نشست مطبوعاتی خود پیرامون برنامه های حرم رضوی در دهه آخر صفر اظهار داشت: پیش بینی می شود طی سه روز شهادت امام حسن(ع)، پیامبر اکرم(ص) و امام رضا(ع)، دو هزار و 800 هیئت مذهبی از سراسر کشور به حرم امام رضا (ع) مشرف شوند.

وی با تاکید بر ساماندهی این هیئت ها خاطرنشان کرد: گردهمایی سراسری با حضور هیئت های مذهبی در رواق امام خمینی(ره) با هدف توجیه آنان و اطلاع رسانی در خصوص مسائل امنیتی و انظباطی برگزار می شود.

ممتاز ادامه داد: با ارزیابی عملکرد کلیه هیئت های مذهبی که به حرم مطهر مشرف می شوند، هشت هیئت نمونه، 12 هیئت برتر و 14 هیئت برگزیده انتخاب و از آنان تقدیر می شود.

وی با اشاره به برپایی 18 ایستگاه صلواتی در نقاط مختلف ورودی شهر و استقرار خدام در این اماکن عنوان کرد: در کلیه این ایستگاه ها وسایل پذیرایی از زائران پیاده حرم رضوی مهیاست.

معاون اماکن متبرکه و امور رفاه زائرین حرم رضوی خاطرنشان کرد: با هدف تقویت پستهای روضه منوره و رواقهای مبارکه، کلیه مرخصیهای غیر ضروری لغو شده است همچنین نیروهای بسیج خواهران و برادران در خصوص مسائل امنیتی توجیه شده اند.

وی با بیان اینکه مفروش کردن 200 هزار متر مربع از اماکن متبرکه به صورت روزانه در سه نوبت برای برپایی نمازهای یومیه انجام می شود، اظهار داشت: در مجموع 30 هزار تخته فرش در مجموعه حرم مطهر رضوی پهن و جمع می شود.

کد مطلب 648524

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