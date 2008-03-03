خراسان شمالی سومین استان بلاخیز کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله طالب زاده، صبح امروز در همایش اصول مدیریت سوانح، آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه افزود: یکی از اصول مدیریت در حوادث طبیعی آمادگی و هماهنگی است.

وی ادامه داد: سرعت، نظم، داشتن فضای امن، انسجام و هماهنگی نیز از ویژگی مهم امدادگر ان در مواجه با بحران هاست.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی نیز در این همایش گفت: کشور ایران از نظر حوادث دهمین کشور بلاخیز جهان است.

علی منصوری افزود: 70 درصد کشور ایران در معرض زلزله، 50 درصدر در معرض سیل و 90 درصد در معرض سیل و زلزله قرار دارد.

وی آموزش های همگانی برای آمادگی در برابر سوانح طبیعی را ضروری دانست و عنوان کرد: بر اساس آمار، برگزاری دوره های آموزش همگانی و امداد و نجات در کاهش تلفات انسانی بسیار موثر است.

استاد شهریار مزید آبادی، مدرس عالی امداد و نجات نیز در این همایش یادآور شد: مرگ و میر، آسیب دیدگی و مصدومیت، خسارات مالی و جانی مهمترین آثار بلایای طبیعی است که هر ساله دامنگیر عده زیادی از مردم دنیا می شود.

همایش یک روزه اصول مدیریت سوانح، آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه امروز در سالن اجتماعات استانداری خراسان شمالی می شود.