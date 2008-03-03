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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۱

قرارداد 770 طرح اشتغالزای کشاورزی در کرج منعقد شده است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزری شهرستان کرج گفت: 770 طرح اشتغالزای زودبازده با موضوع کشاورزی به قرارداد منتهی شده است.

غلامرضا ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از مجموع طرحهای اشتغالزای ارائه شده در کرج، 65 درصد مربوط به جهاد کشاورزی بوده است و تاکنون از 770 طرح پذیرفته شده، 68 طرح مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی افزود: در سال 85 از کل سهمیه اختصاصی به طرحهای اشتغالزا، 250 میلیارد ریال برابر 30 درصد سهم اختصاصی به شهرستان مربوط به جهادکشاورزی بوده است به نحوی که یک هزار و 400 طرح به بانکها معرفی شده که 770 طرح برابر 65 درصد طرحهای معرفی شده به قرارداد منتهی شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد طرحهای معرفی شده در سال جاری، 278 طرح با مبلغ 267 میلیارد ریال بوده است و این در حالیست که کل اعتبار اختصاصی در سال 86 به این بخش 290 میلیارد ریال بوده است. 

کد مطلب 648530

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