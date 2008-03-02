رهبران آلمان و فرانسه فردا شب باهم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" و "آنجلا مرکل" پس از تنش های بسیار میان پاریس و برلین و لغو اخیر دو نشست مقامات بلندپایه دو طرف، قرار است دوشنبه شب در هانوفر در شمال آلمان باهم دیدار کنند.

کاخ الیزه روز یکشنبه در این زمینه خبر داد: سارکوزی و مرکل پس از افتتاح سالن فناوری اطلاعات در آلمان باهم دیدار می کنند. سارکوزی در این مراسم درباره فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطات سخنرانی خواهد کرد.

در همین حال، "توماس استیگ" معاون سخنگوی دولت آلمان به خبرنگاران گفت: سران آلمان و فرانسه همچنین درباره تمامی مسائل بین المللی، اروپایی، طرح اتحادیه مدیترانه و منافع دوجانبه و همچنین تدارک ریاست دوره ای فرانسه بر اتحادیه اروپا به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

سارکوزی اخیرا پیشنهاد تشکیل اتحادیه مدیترانه با عضویت کشورهای ساحلی این دریا را در سفر خود به مغرب مطرح کرده بود.

استیگ در ماه سپتامبر گفته بود: صدراعظم آلمان عقیده دارد که تشکیل اتحادیه مدیترانه ممکن است سبب نگرانی برخی کشورهای اتحادیه اروپا شود، زیرا به معنای تشکیل یک اتحادیه رقیب در درون این اتحادیه است.