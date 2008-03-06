صنعت کرج 45 درصد سهم تسهیلات اشتغالزای استان را به خود اختصاص داده است

رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: میزان جذب اعتبار برای تسهیلات اشتغالزای زودبازده در سال گذشته 141 طرح مربوط به صنایع سرمایه ثابت بوده است که با اعتباری برابر یک هزار و 710 میلیارد ریال تصویب شده است که برای چهار هزار و 110 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: همچنین در این سال 107 طرح مربوط به طرحهای سرمایه در گردش به تصویب رسیده است که بر اساس آن برای بیش از شش هزار نفر شغل تثبیت شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال 86 نیز اداره صنایع کرج توانسته است، 45 درصد از چهار هزار میلیارد ریال سهم صنایع در بخش تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده استان را به خود اختصاص دهد.

وی یادآور شد: در سال جاری 190 طرح سرمایه ثابت با مبلغ دو میلیارد و 350 میلیون ریال و 97 طرح سرمایه در گردش با مبلغ حدود یک میلیارد ریال تایید شده است که می تواند در مجموع برای حدود 11 هزار نفر ایجاد اشتغال کند و برای بیش از دو هزار و 500 نفر نیز شغل تثبیت کند.

صادقی تصریح کرد: میزان طرحهای ارائه شده به دبیرخانه کارگروه اشتغال بیش از سه برابر سهم اختصاصی به شهرستان کرج بوده است.