  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۱

آفریده:

ایران روزانه بیش از 200 میلیارد ریال در فازهای پارس جنوبی ضرر می کند

ایران روزانه بیش از 200 میلیارد ریال در فازهای پارس جنوبی ضرر می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایران روزانه بیش از 200 میلیارد ریال در فازهای پارس جنوبی به دلیل تاخیر در بهره برداری ضرر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین آفریده، شب گذشته در نشستی مطبوعاتی اظهار اشت: بهره برداری از فازهای 6، 7، و 8 پارس جنوبی نزدیک به دو سال از برنامه CPM تاخیر دارد که این تاخیر روزانه کشور را بین 200 تا 250 میلیارد ریال متحمل ضرر می کند.

وی تصریح کرد: در زمینه پتروشیمی مجلس هفتم به سرعت سرمایه گذاری کرد و اعتبار این سرمایه گذاری از طریق فاینانس خود گردان و سرمایه گذاری خارجی تامین می شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس عنوان کرد: در انتهای مجلس ششم با اجرا شدن 32 پروژه نیروگاه های گازی در کشور از 30 درصد به 85 درصد رشد رسیدیم و این موضوع توان بالای مهندسی ایجاد شده در آن زمان را نشان می دهد.

آفریده با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد قانون مهمتر از نفس قانونگذاری است خاطرنشان کرد: باید در مجلس هشتم قانون گذاری در مسیر رفع موانع موجود شکل گیرد.

وی بیان داشت: مجلس همچون گذشته باید مجری را مجاب کند که در راستای اجرای صحیح قوانین گام بردارد زیرا این گام های صحیح ما را در رساندن به برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کمک می کند.

آفریده در بخش دیگری از سخنان خود حضور مردم در صحنه انتخابات را تقویت و حفظ نظام دانست و یادآور شد: به طور قطع هدف واحد تمامی احزاب و ائتلاف های کاندیداها خدمت به مردم است و این هدف واحد است که به مردم کمک می کند با شناخت کامل و آگاهی انتخاب اصلح را رقم بزنند.

کد مطلب 648537

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها