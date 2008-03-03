ایران روزانه بیش از 200 میلیارد ریال در فازهای پارس جنوبی ضرر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین آفریده، شب گذشته در نشستی مطبوعاتی اظهار اشت: بهره برداری از فازهای 6، 7، و 8 پارس جنوبی نزدیک به دو سال از برنامه CPM تاخیر دارد که این تاخیر روزانه کشور را بین 200 تا 250 میلیارد ریال متحمل ضرر می کند.

وی تصریح کرد: در زمینه پتروشیمی مجلس هفتم به سرعت سرمایه گذاری کرد و اعتبار این سرمایه گذاری از طریق فاینانس خود گردان و سرمایه گذاری خارجی تامین می شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس عنوان کرد: در انتهای مجلس ششم با اجرا شدن 32 پروژه نیروگاه های گازی در کشور از 30 درصد به 85 درصد رشد رسیدیم و این موضوع توان بالای مهندسی ایجاد شده در آن زمان را نشان می دهد.

آفریده با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد قانون مهمتر از نفس قانونگذاری است خاطرنشان کرد: باید در مجلس هشتم قانون گذاری در مسیر رفع موانع موجود شکل گیرد.

وی بیان داشت: مجلس همچون گذشته باید مجری را مجاب کند که در راستای اجرای صحیح قوانین گام بردارد زیرا این گام های صحیح ما را در رساندن به برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کمک می کند.

آفریده در بخش دیگری از سخنان خود حضور مردم در صحنه انتخابات را تقویت و حفظ نظام دانست و یادآور شد: به طور قطع هدف واحد تمامی احزاب و ائتلاف های کاندیداها خدمت به مردم است و این هدف واحد است که به مردم کمک می کند با شناخت کامل و آگاهی انتخاب اصلح را رقم بزنند.