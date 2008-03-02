عربستان برای فراخواندن اتباع خود از لبنان دلایل خاصی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "طارق میتری" کفیل وزارت امور خارجه لبنان روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ال.بی.سی" گفت: سعودی ها دلایل ویژه ای دارند. آنان تهدیدهای خاصی را دریافت کرده اند.

سفارت عربستان سعودی اخیرا از اتباع خود در لبنان خواسته است که هرچه سریعتر خاک این کشور را ترک کنند.

به گفته یک مقام دیپلماتیک سعودی، خودروی یک دیپلمات این کشور جمعه شب مورد اصابت یک گلوله قرار گرفته که قربانی در پی نداشته است.

گفته می شود که احتمالا این گلوله در اثر یک تیراندازی بی هدف به خودرو اصابت کرده است.