تأخیر در اعلام رتبه دانشگاههای اسلامی/ طراحی سیستم رمزگذاری دانشگاهها

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل تأخیر در اعلام نتایج رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام افزود: اطلاعات رتبه بندی که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری مورد بازبینی قرار گرفت و صحت اطلاعات مرتبط با پژوهش کنترل و داده ها اعتبار بخشی شده بودند در مقایسه با اطلاعاتی که بقیه کشورهای اسلامی در اختیار مرکز آمار سازمان کنفرانس اسلامی قرار داده بودند تطبیق و مشخص شد که دانشگاههای ایران منطبق بر تمام معیارهای مصوب عمل کرده اما تعدادی از کشورهای جهان اسلام نتوانسته بودند به داده ها و اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کنند.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب علیرغم اینکه قرار بود گزارش انتخاب 20 دانشگاه به نشست سران کشورهای اسلامی که به زودی در سنگال برگزار خواهد شد ارائه شود، تیم اصلی رتبه بندی برای اصلاح روش و رسیدن به قطعیت، تصمیم گرفت که کارگاهی را در مرکز اطلاع رسانی علم و فناوری در اولین هفته اردیبهشت 87 برای 24 کشور اسلامی برگزار کند.

عضو تیم اصلی رتبه بندی افزود: این کشورها باید در عرض یک ماه اطلاعات را گردآوری و برای محاسبه به مرکز آمار سازمان کنفرانس اسلامی (ترکیه) ارسال کنند. بدین ترتیب تیم اصلی رتبه بندی متعهد است که قبل از 35 امین نشست وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی که خرداد در اوگاندا برگزار می شود، گزارش انتخاب 20 دانشگاه را آماده و به نشست وزارت امور خارجه ارائه دهند.

وی از تصویب تشکیل دبیرخانه دائمی رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی خبر داد و گفت : اساسنامه این دبیرخانه نیز در این جلسه به تصویب رسید و رئیس موسسه به عنوان دبیر دبیرخانه رتبه بندی معرفی شد.

مهراد اضافه کرد: با توجه به اینکه نگارشهای متفاوتی از اسامی دانشگاهها در پایگاه استنادی علوم ISI درج می شود، تیم اصلی رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام مأموریت یافت تا سیستم کدینگ که در واقع سیستمی واحد و منحصر به فرد وترکیبی از کاراکترهای ادبی و حرفی به هر یک از دانشگاههای اسلامی طراحی و تخصیص دهد.

وی گفت: سیستم کدینگ برای هر دانشگاه طراحی می شود. تهیه این سیستم بدین منظور است که چنانچه عضو هیئت علمی هر یک از کشورها نام لاتین دانشگاه را به صورتهای مختلف ارسال کند، کد بازیابی نام نویسنده، دانشگاه، مقاله و مجله ای که مقاله را در آن درج شده به آسانی میسر خواهد بود و از ریزش ناخواسته ارقام تولید علم در هر یک از دانشگاهها جلوگیری می شود.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: دبیرخانه دائمی رتبه بندی موظف است این سیستم را در کارگاه آموزشی که در اردیبهشت ماه در شیراز برگزار می شود، ارائه دهد.

وی اظهار داشت: امسال نام دانشگاههایی مانند تربیت معلم، بقیه الله، الزهرا و ... هر کدام به بیش از 10 شکل مختلف در پایگاه اطلاعاتی ISI ثبت شده است از این رو افرادی که در مورد تولید علم فعالیت دارند لازم است به این نکته توجه کنند که هنگام جستجوی نام موسسات علمی اشکال مختلف آن را در پایگاه ISI جستجو کنند.

مهراد اضافه کرد: پس از طراحی سیستم کدینگ، دبیرخانه دائمی کدهای مربوط را در اختیار دانشگاهها قرار می دهد و اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران استفاده از کد را به عنوان جزیی از اطلاعات کتابشناسی مقاله به حساب آورند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر این سیستم کدگذاری جزیی از ساختار مقاله خواهد بود و هماهنگونه که گفته شد اهمیت آن هویت بخشیدن به دانشگاههایی است که اعضاء اسامی آنها متفاوت درج می شود.

به گزارش مهر، سومین نشست اصلی رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام 2 تا 3 اسفند ماه در تهران تشکیل جلسه داد که قرار بود در این نشست اعضای اصلی تیم رتبه بندی درباره 20 دانشگاه برتر و چگونگی ارائه گزارش به نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی که فروردین ماه 87 در سنگال برگزار می شود، به بحث و بررسی بپردازند.