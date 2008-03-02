دیدار تاریخی اولین رئیس جمهوری ایران از سرزمین "رافدین"؛ تلاش برای تحکیم روابط دو همسایه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوموند در شماره امروز خود درباره اولین سفر رئیس جمهوری ایران به عراق نوشت : آمریکا که حدود 160 هزار نظامی از پنج سال پیش تا کنون در سرزمین عراق مستقر کرده و رسما امنیت ملی این کشور را دست کم تا ژوئیه سال 2008 میلادی در دست دارد، امیدوار است که دیدار تاریخی "محمود احمدی نژاد" به عراق به خوبی انجام شود.

احمدی نژاد و المالکی

"فیلیپ ریکر" سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه سبز در بغداد گفت : این دیدار بی سابقه که با خطرهای بسیاری همراه است؛ می تواند کاتالیزور سیاست منسجم ایران برای برقراری ثبات در درازمدت در این کشور باشد.

وی مدعی شد : بسیار خوب است که ایران تدابیری را اتخاذ کند تا فعالیتهایش در منطقه با سیاستهای اعلام شده ازسوی این کشور هماهنگ باشد.

دراین گزارش با اشاره به اتهامات تکراری و نخ نما شده آمریکا علیه ایران آمده است : آمریکا هنوز 14 ایرانی ازجمله دو دیپلمات را در عراق در بازداشت خود دارد. آنان به طور مرتب ایران را متهم می کنند که با فرستادن سلاح، مواد منفجره و آموزش دهها هزار شبه نظامی شیعه برای برهم زدن ثبات در عراق تلاش می کند. دولت ایران نیز به طور پیوسته اعلام می کند که ارتباطی با این اقدامات ندارد و برعکس آن، جمهوری اسلامی هر کاری برای برقراری ثبات در کشورش همسایه خود انجام می دهد؛ نیز این مسئله به نفع ایران است.

به گزارش مهر،لوموند درادامه نوشت : درحالی که آمریکا و ایران هر دو بر تلاش برای برقراری ثبات در عراق تاکید کرده اند، اما این دو کشور از سال 1980 میلادی تاکنون با یکدیگر روابط دیپلماتیک نداشته و تنها برای سه بار، مقامهای آمریکایی و ایرانی با یکدیگر دیدار کرده اند.

بحث این مقامهای نیز به وضعیت و مسائل امنیتی عراق ارتباط داشته است.

به گفته پیکر، تاریخ دیدار آتی طرفین ایرانی و آمریکایی، پیش از 15 مارس تعیین خواهد شد.

باید دانست که در شرایط بهتر از وضعیت کنونی، دیدار رئیس جمهوری ایران از عراق کاملا منطقی و عادی به نظر می رسید. دو کشور بیش از یک هزار کیلومتر مرز مشترک باهم دارند. شیعیان نیز حدود 60 درصد جمعیت عراق را تشکیل می دهند. بسیاری از رهبران سیاسی مهم کنونی در بغداد نیز شیعه هستند و با ایران ارتباط نزدیکی دارند.

در همین حال، "مقتدی صدر" اخیرا برای شش ماه دیگر مدت آتش بس را تمدید کرد. جیش المهدی به رهبری صدر حدود 60 هزار نیرو دارد. آمریکایی ها اعتراف کرده اند که این آتش بس به روشنی منجر به کاهش 60 درصدی خشونتها در عراق در هشت ماه گذشته شده است.

روزنامه لوموند در ادامه افزود: برخی احزاب در بغداد همچون مجلس اعلای اسلامی عراق نیز با ایرانی ها در برابر حمله ارتش صدام حسین در سال 1980 میلادی علیه ایران با این کشور همرزم شدند. جنگ عراق علیه ایران که ازسوی آمریکا و فرانسه حمایت می شد، هشت سال طول کشید و نزدیک به یک میلیون کشته و زخمی برجا گذاشت.

احمدی نژاد که به دعوت "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق از این کشور دیدار می کند، قصد دارد این برگ مرگبار را ورق بزند، اما رئیس جمهوری ایران که مرتبا خواستار عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق است، برای تقویت روابط دوجانبه خود با بغداد نیز تلاش خواهد کرد.

ایرانی هایی که پیشتر در سراسر عراق پراکنده و ساکن بودند، در بسیاری از طرح های این کشور سرمایه گذاری کرده اند. آنان به ویژه در ساخت یک نیروگاه برق در شهرک صدر در بغداد، هتلها و تاسیسات گردشگری در نجف و کربلا سرمایه گذاری کرده اند.

به نوشته این روزنامه، هزاران عراقی که از داشتن پزشکان متخصص در کشور خود محروم هستند، از این پس مرتبا برای انجام معاینات پزشکی به ایران می روند.مبادلات میان ایران و عراق از سال 2003 میلادی تا کنون حدود 10 برابر شده است. ارزش این مبادلات اکنون به حدود 10 میلیارد دلار در سال می رسد.

این روزنامه نوشت : یک بانک ایرانی در ژوئیه سال 2007 در بغداد شعبه زد. بخش اعظم برق و سوخت عراقی ها به ویژه آنانی که در شهرهای مرزی با ایران همچون بصره و برخی نقاط کردستان عراق زندگی می کنند؛ از طریق ایران تامین می شود. مصالح ساختمانی، ماهی، میوه جات خشک، سیب زمینی، سبزیجات و دستگاه های تهویه به طور گسترده ای از تهران به سوی بغداد ارسال می شود.

لوموند در پایان نوشت: همچنین شاهد هستیم که پژوهای ساخت کارخانجات خودروسازی ایران نیز از سال 2005 میلادی به طور گسترده ای در شهرهای عراق در حال رفت وآمد هستند. یک خط لوله نفتی نیز بین منطقه بصره و بندر آبادان به طول 10 کیلومتر کشیده شده است.و در یک جمله می توان گفت که ادغام اقتصادی ایران و عراق سرعت می یابد.