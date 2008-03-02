50 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مساجد در خراسان شمالی هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمود نجاتی مقدم، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال آینده عملیات توسعه امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر نیز آغاز می شود.

وی ادامه داد: همچنین سال آینده 500 میلیون ریال برای ساخت مساجد اهل سنت و 200 میلیون ریال برای مسائل فرهنگی اهل سنت هزینه خواهد شد.

نجاتی مقدم با بیان اینکه امسال درآمد موقوفات 30 درصد و بقاع متبرکه 40 درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: درآمد سه هزار موقوفه استان در سال 85 یک میلیارد و 600 میلیون ریال بود که امسال 30 درصد بیشتر از پارسال درآمد داشت و سال آینده 60 درصد نسبت به امسال افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امسال پنج میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار برای کمک به مساجد استان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاکنون چهار میلیارد ریال در این زمینه هزینه شده است.

نجاتی مقدم بیان داشت: 800 میلیون ریال در سالهای 85 و 86 به 670 مسجد استان کمک شده است.

وی خاطرنشان کرد: 18 بقعه متبرکه در استان جزء میراث فرهنگی است و تاکنون ترمیم پنج مورد از آنها انجام شده است.

نجاتی مقدم همچنین از آغاز ساخت دانشکده علوم قرآنی، راه اندازی اداره اوقاف جاجرم و مانه و سملقان در سال آینده در این استان خبر داد.

هشت هزار بقعه متبرکه در سطح کشور وجود دارد که 120 بقعه در استان خراسان شمالی قرار دارد.