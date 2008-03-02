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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۲

شش کمیته تسهیلات نوروزی در شهریار تشکیل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی فرمانداری شهریار از تشکیل کمیته های نوروزی این شهرستان به منظور ارائه خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی و رفاه حال آنها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، عباس حاج علی، بعد از ظهر امروز در اولین نشست ستاد نوروزی شهریار اظهار داشت: کمیته های حمل و نقل، امداد و نجات، اسکان و رفاه، کنترل و نظارت بر قیمتهای اجناس، کمیته امنیتی - انتظامی و کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی تشکیل می شود.

وی با اشاره به وظایف هر یک از این کمیته ها افزود: وظیفه هر یک از کمیته ها به ترتیب یاد شده روان سازی ترافیک موجود در شهر و سهولت حمل و نقل و مسافران، جلوگیری و کاهش تلفات و حوادث جاده ای، ارائه خدمات رفاهی به مسافران و تامین محل اسکان، جلوگیری از هرگونه گران و کم فروشی، ارائه راهنماییهای لازم به مسافران و رهنمودهای امنیتی و معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان و راهنمایی مسافران به نقاط مختلف شهر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: نظافت معابر عمومی و پر کردن حفره های ناشی از برودت هوا و سرما از وظایف شهرداری است  همچنین نظارت و کنترل عرضه دام غیرمجاز در حاشیه شهرها و جاده ها با هماهنگی دستگاه قضایی و با مسئولیت دامپزشکی انجام می شود.

این مسئول یادآور شد: پرداخت حقوق معوقه کارکنان به خصوص شهرداری، تامین سوخت مورد نیاز مسافران و برطرف کردن ترافیک در جایگاه های منتهی به جایگاه های سوخت گیری، نظارت بر بازارچه ها و محلهای عرضه مستقیم کالا، مرمت جاده های مواصلاتی، تعیین محل مناسب جهت اسکان مسافران نوروزی توسط آموزش و پرورش، تهیه بروشور و نقشه و CD اماکن گردشگری برای مسافران، استقرار پایگاه های هلال احمر و اورژانس در میدانهای تعیین شده، کنترل خطوط مسافربری و نظارت بر کرایه های ناوگان حمل و نقل عمومی، ساماندهی فروشندگان خیابانی و دستفروشان، تامین بهداشت جاده ها و استقرار اکیپهای آتش نشانی در ورودی شهر از دیگر برنامه هایی است که توسط ستاد نوروزی این شهرستان اجرا می شود.

کد مطلب 648547

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