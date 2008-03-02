شش کمیته تسهیلات نوروزی در شهریار تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، عباس حاج علی، بعد از ظهر امروز در اولین نشست ستاد نوروزی شهریار اظهار داشت: کمیته های حمل و نقل، امداد و نجات، اسکان و رفاه، کنترل و نظارت بر قیمتهای اجناس، کمیته امنیتی - انتظامی و کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی تشکیل می شود.

وی با اشاره به وظایف هر یک از این کمیته ها افزود: وظیفه هر یک از کمیته ها به ترتیب یاد شده روان سازی ترافیک موجود در شهر و سهولت حمل و نقل و مسافران، جلوگیری و کاهش تلفات و حوادث جاده ای، ارائه خدمات رفاهی به مسافران و تامین محل اسکان، جلوگیری از هرگونه گران و کم فروشی، ارائه راهنماییهای لازم به مسافران و رهنمودهای امنیتی و معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان و راهنمایی مسافران به نقاط مختلف شهر است.

این مسئول خاطرنشان کرد: نظافت معابر عمومی و پر کردن حفره های ناشی از برودت هوا و سرما از وظایف شهرداری است همچنین نظارت و کنترل عرضه دام غیرمجاز در حاشیه شهرها و جاده ها با هماهنگی دستگاه قضایی و با مسئولیت دامپزشکی انجام می شود.