به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در دیدار با نوری المالکی نخست وزیرعراق با تاکید بر اینکه تهران هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با بغداد ندارد، گفت : ایران آمادگی دارد همه دانش و توانایی خود در عرصه مختلف را در اختیار برادران عراقی قرار دهد.

رئیس جمهور آباد کردن عراق را به نفع همه دولتهای منطقه دانست و گفت : جمهوری اسلامی ایران آماده است در زمینه های مختلف از جمله راهها، جاده سازی، توسعه شبکه برق، احداث راه آهن، خطوط انتقال نفت، همکاری برای گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی با عراق همکاری کند و امکان بهره گیری عراق از بنادر ایران را نیز فراهم کند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه دشمنان منطقه اصرار دارند تا ما نتوانیم کشورهای خودمان را بسازیم گفت : ملت عراق با تصویب قانون اساسی، دولت و حکومت قانونی و مردمی ایجاد کرده اند و در مسیر پیشرفت گام بر می دارند و فاصله این حکومت با دیکتاتوری گذشته در عراق از زمین تا آسمان است.

وی افزود : عراق مقتدر، مستقل و پیشرفته به نفع همه است و ملت ایران در همه سختی ها در کنار ملت عراق مانده است و در آینده نیز خواهد ماند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران روابط دو کشور عراق و ایران را تاریخی ، ممتاز و منحصر به فرد توصیف کرد و گفت : زندگی دو ملت ما در طول تاریخ به هم گره خورده است.



رئیس جمهوری تصریح کرد: روند سیاسی در عراق بسیار خوب پیش می رودو پیشرفت در عرصه های اقتصادی صنعتی و کشاورزی در این کشور شاهدیم که این امر باعث رشد عراق و برقرار امنیت در این کشور خواهد شد.