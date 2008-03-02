واکنش ابومازن به جنایتهای صهیونیستها در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن پس از اهدای خون برای قربانیان حملات رژیم اسرائیل به غزه به خبرنگاران گفت : ما حمله مداوم اسرائیل علیه ملت فلسطین به ویژه غیرنظامیان در نوار غزه را پیگیری می کنیم.



وی افزود: ما با جامعه بین المللی، شورای امنیت، اتحادیه عرب و شماری از سران عرب تماس گرفته ایم تا برای متوقف کردن این حملات تلاش کنند.

به گفته منابع پزشکی فلسطین، ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز دور تازه حملات زمینی و هوایی خود به نوار غزه در چهارشنبه گذشته تا کنون دست کم 105 فلسطینی از جمله 21 کودک و هفت زن را شهید و بیش از سیصد نفر دیگر را زخمی کرده است.

در همین حال، منابع پزشکی فلسطین گفتند که نظامیان رژیم صهیونیستی امروز در درگیری با فلسطینی ها در اردوگاه قلندیا در شمال شهر قدس پنج نفر را به ضرب گلوله زخمی کردند.

این منابع افزودند: پنج جوان فلسطینی از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفته اند.

منابع امنیتی فلسطین گفتند که درگیری هایی امروز میان جوانان فلسطینی و ارتش رژیم اسرائیل در چند روستا در منطقه رام الله و شهر قدس در اعتراض به حملات این رژیم علیه نوار غزه روی داده است.



منابع پزشکی امروز گفته بودند که یک نوجوان سیزده ساله فلسطینی در جریان درگیری با ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه الخلیل در جنوب کرانه باختری شهید شده است.