انتشار 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تجهیز و توسعه فرودگاه ها

غلامرضا بخشی زاده در گفتگو با مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: این اوارق 4 ساله، بی نام و با نرخ سود روز شمار 5/15 درصد منتشر می شود و معاف از مالیات، قابل انتقال به غیر است و در 180 شعبه بانک ملی سراسر کشور عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: این بودجه صرف ارتقا خدمت رسانی به مسافران فرودگاه های کشور می شود که البته فرودگاه امام خمینی (ره) در تخصیص بودجه از رقم مذکور مجزاست.

وی هدف از انتشار این اوراق را توسعه و تجهیز فرودگاه های کشور عنوان کرد که با احتساب بودجه 100 میلیارد تومانی فرودگاه های کشور ، منابع مالی آنان را برای توسعه و اتمام پروژه های نیمه تمام تقویت می کند.

بخشی زاده تصریح کرد: از ابتدای تشکیل دولت نهم، تعداد پروژه های نیمه تمام فرودگاهی از 650 پروژه به 480 پروژه کاهش یافته است و این آمار تحول جدی را در به پایان رساندن پروژه های نیمه تمام فرودگاهی نشان می دهد.