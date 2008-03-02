سفر مهم احمدی نژاد به عراق ؛ الگویی رسا برای همکاریهای منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جموری اسلامی ایران امروز صبح در راس یک هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی وارد بغداد شد و در آنجا مورد استقبال مقامهای بلندپایه عراقی قرار گرفت.

دراین زمینه بسیاری ازخبرگزاریها و مراکز خبری واطلاع رسانی از چند روز پیش تلاش وافری کردند تا از موفقیت و تاثیرات مثبت این سفر بکاهند و این مهم تا آنجاپیش رفت که برخی از روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی بااعزام نفرات خود وهمچنین برگزاری نشست های خبری تلویزیونی به بررسی ابعاد مختلف این سفر وپیامدهای آن در روابط دو طرف ومنطقه بپردازند.

برخی از رسانه ها در اولین واکنش به سفر رئیس جمهور کشورمان به عراق در برهه حساس کنونی اعلام کردند: دیدار امروز احمدی نژاد یک دیدار تاریخی از عراق است آن را نخستین دیدار یک رئیس جمهوری ایران از عراق عنوان کردند.

آسوشیتدپرس در این رابطه اعلام کرد : رئیس جمهوری ایران در حالی وارد عراق شد که شماری از مقامهای بلند پایه این کشور برای استقبال از وی در فرودگاه بغداد حضور داشتند. این خبرگزاری اهمیت این سفر در راستای تلاش برای اطمینان دادن به عراقی ها دانست مبنی بر این که ایران به دنبال مداخله در امور این کشور نیست.

یورونیوز نیز در گزارشی در این باره به جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم سابق عراق به سرکردگی صدام علیه ایران اشاره کرد و این سفر را از نظر سیاسی مهم ارزیابی کرد.این شبکه هدف از این سفر را گفتگو درباره مسائل مربوط به مرزهای مشترک و مناطق جنگی عنوان کرد.

شبکه تلویزیونی بی بی سی نیز سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران را در راستای محکوم کردن اشغال عراق اعلام کرد.خبرنگار این شبکه در گزارشی از بغداداظهار داشت : پس از تهاجم آمریکا به عراق از احمدی نژاد دومین رئیس جمهوری پس از جرج بوش رئیس جمهوری آمریکاست که از این کشور دیدن می کند.

در گزارش این شبکه همچنین تاکید شد : احمدی نژاد نخستین رئیس جمهور ایران است که به عراق سفر کرده و بسیاری از عراقی ها از سفر وی خرسند هستند و این نشانه دوستی میان این دو کشور است.



گزارشگر خاورمیانه ای این شبکه گفت : این سفری عجیب به کشوری است که تحت کنترل آمریکاست و مطمئناً وی اشغالگری را محکوم خواهد کرد.

این شبکه در اظهار نظری بر خلاف خط مشی خبری خوداعتراف کرد که این سفر دستاورد مهمی برای ایران و دولت احمدی نژاد به حساب می آید. به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی، این سفر اتهامات آمریکا علیه ایران را خنثی می کند.

شبکه بی بی سی در بخش دیگری از اخبار خود از سفر دکتر احمدی نژآدبه عراق آورده است : راهبرد وسیع رئیس جمهوری ایران بهبود روابط با تمام کشورهای عربی است و بر آن است تا تلاشهای آمریکا برای انزوای ایران را خنثی کند و به همین سبب واشنگتن از اثرات مثبت این سفر نگران است، زیرا نه تنها از زمان اشغال رهبران کشورهای عربی متحد آمریکا از این کشور دیدن نکردند، بلکه سفارتخانه های آنها نیز تقریباً غیر فعال هستند و این در حالی است که مقام ارشد ایرانی که با استقبال گرم رئیس جمهوری عراق وارد پایتخت این کشور می شود.

رویترز نیز در باره اعلام نمود: برخلاف سفرهای جرج بوش به عراق که به شدت امنیتی و مخفی و کوتاه صورت می گیرد تا سفر احمدی نژاد از قبل اعلام شده بود و وی بر خلاف بوش شب را هم در این کشور خواهد ماند.



خبرگزاری آلمان نیز سفر رئیس جمهور ایران را سفر تاریخی به عراق قلمداد کرد.

شبکه فرانس 24 نیز در گزارشی در این ارتباط گزارش داد : از آنجا که از آغاز انقلاب اسلامی ایران، هیچ رئیس جمهوری از ایران به عراق سفر نکرده بود؛ این سفر باب جدیدی در تاریخ روابط دو کشور گشود و چنین سفری پنج سال پیش به عراق قابل تصور نبود.

این شبکه تلویزیونی اعلام کرد: در حالی که رئیس جمهوری آمریکا درتلاش برای انزوای ایران است؛ این سفر نوعی بی اعتنایی به جرج بوش محسوب می شود.



سی ان ان همچنین با پوشش تصویری این سفر و استقبال جلال طالبانی از رئیس جمهوری ایران گزارش داد: ما تا کنون هیچ یک چنین صحنه ای را ندیده بودیم و احتمالا سبب ناخرسندی بسیاری در واشنگتن خواهد شد.



این شبکه درگزارش خود اعلام کرد: این سفر نه تنها بلحاظ تاریخی بلکه از نظر ژئوپلتیکی و حس رقابتی تیز دارای اهمیت است.

خبرگزاری فرانسه نیزدرهمین زمینه اعلام کرد: احمدی نژاد برای دیدار با نوری المالکی نخست وزیرعراق به منطقه الخضراء رفت.

این خبرگزاری تلاش کرد تا به سبب نزدیکی این منطقه با سفارت آمریکا (دو کیلومتری سفارت آمریکا ) آن را تلاشی امنیتی تا یک سفر سیاسی رسمی برآورد کند که می تواند درنهایت منجر به تعمیق همکاری تهران واشنگتن برای حل مسائل شود.

روزنامه فرانسوی لوموند نیز با اشاره به اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران به عراق که به سرزمین رافدین مشهور است،آن را تلاشی برای تحکیم روابط بغداد - تهران قلمداد کرد.



این روزنامه در شماره امروز خود درباره اولین سفر رئیس جمهوری ایران به عراق نوشت : آمریکا که حدود 160 هزار نظامی از پنج سال پیش تا کنون در سرزمین عراق مستقر کرده و رسما امنیت ملی این کشور را دست کم تا ژوئیه سال 2008 میلادی در دست دارد، امیدوار است که دیدار تاریخی "محمود احمدی نژاد" به عراق به خوبی انجام شود.

خبرگزاری فرانسه همچنین در بخش دیگری از گزارش خود سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق را نشان دهنده تاکید کشورمان بر تقویت روابط دوجانبه دانست که در سایه اتهامات مکرر آمریکا مبنی بر دخالت در این کشور انجام شده است.



این رسانه غربی در تحلیلی کوتاه درباره سفر محمود احمدی نژاد به بغداد نوشته است: این دیدار به "محمود احمدی نژاد" این فرصت را می دهد تا بر بهبود روابط کشورش با عراق تاکید کند و همچنین اقدامی در مخالفت با آمریکاست که ایران را به ارسال تجهیزات نظامی برای شبه نظامیان عراقی متهم می کند.

واکنش مثبت سیاستمداران عراقی : سیاستمداران عراقی با تاکید براینکه سفر امروز رئیس جمهوری ایران به عراق یک سفر بسیار مهم تاریخی و گامی جدید برای تقویت روابط دو کشور همسایه است، اعلام کردند: سران کشورهای عربی باید از این اقدام احمدی نژاد درس بگیرند.



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "شیخ حمید معله" یکی از نمایندگان ائتلاف عراق یکپارچه با اشاره به سفر مهم و تاریخی رئیس جمهوری ایران به کشورش گفت : سفر احمدی نژاد به عراق یک سفر تاریخی به شمار می رود که از سوی رئیس جمهوری یک کشور مهم در منطقه و در زمانی بسیار حساس انجام می شود؛ به ویژه که این سفر، اولین سفر تاریخی یک رئیس جمهور کشور اسلامی به شمار می رود.

"معله" از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق گفت : سفر احمدی نژاد به بغداد از این جهت مهم به شمار می رود که در خلال آن قراردادهای اقتصادی مهم در چارچوب تقویت روابط بین دوکشور و ملت به امضا می رسد به ویژه که ایران مواضع مثبتی در قبال تجربه سیاسی عراق اتخاذ کرده است و اولین کشوری بوده که تجربه سیاسی عراق را از زمان تاسیس شورای حکومت انتقالی در سال 2003 تاکنون به رسمیت شناخته است.

وی درادامه خاطرنشان کرد: تاثیرات این سفر بر اوضاع عراق از طریق توافقاتی که بین دو طرف در زمینه های خدمات رسانی و امنیتی به امضا می رسد، بسیار مهم خواهد بود.

این عضو برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین ابراز امیدواری کرد: سفر احمدی نژاد به عراق پیامی به همه کشورهای منطقه و سران آن مبنی بر ضرورت برقراری ارتباط با بغداد و سفر به عراق و حمایت از تجربه دموکراسی درآن باشد.

"حمید معله" همچنین احتمال داد که رئیس جمهوری ایران و سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نشستی برگزار کنند و درخلال آن درباره مذاکرات ایران و آمریکا مذاکراتی انجام دهند.

ازسوی دیگر "فریاد راوندوزی" سخنگوی ائتلاف کردستان با اشاره به اینکه احمدی نژاد به دعوت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و با هدف تقویت روابط دوجانبه به بغداد سفر می کند، گفت : ایران یک کشور همسایه عراق به شمارمی رود و نزدیک به 1600 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و می تواند نقش مثبتی در برقراری امنیت و ثابت در عراق ایفا کند.

وی افزود: سفر احمدی نژاد به عراق، روابط تهران و بغداد را تقویت می کند و افق های جدیدی برای همکاری اقتصادی بین دو طرف می گشاید.

این مسئول کردی درادامه خاطرنشان کرد: سفر رئیس جمهوری ایران به عراق اشاره ای به جهان عرب است مبنی بر اینکه، این سفر در زمانی انجام می شود که همچنان نمایندگی های دیپلماتیکی کشورهای عربی درعراق بسته است و کشورهای عربی می توانند نقش بسیار مثبتی از طریق حمایت عراق در زمینه های مختلف ایفا کنند به ویژه که عراق عمق عربی و اسلامی دارد.

از دیگر سو "ناصر الساعدی" یکی از نمایندگان جریان صدر اعلام کرد: سفر احمدی نژاد گامی مثبت به شمار می رود که در پیشبرد و بهبود روابط بین تهران و بغداد سهیم و به نفع دو ملت است.

وی افزود: این سفر احمدی نژاد پیامی به کشورهای عربی است مبنی براینکه این کشورها باید جا پای رئیس جمهوری ایران بگذارند و روسای این کشورها به منظور مطلع شدن از اوضاع عراق به این کشور سفر کنند.

این عضو جریان صدر درپارلمان عراق تاکید کرد: سفر احمدی نژاد به عراق نتایج مثبتی در زمینه های امنیتی و دردیگر زمینه ها دارد.

اما " حسن السنیدی" یکی از رهبران حزب الدعوه عراق تاکید کرد: سفر احمدی نژاد به توضیح بعضی از نقاط مبهم و پیچیده در روابط بین دو کشور کمک می کند.

پخش مستقیم استقبال رسمی در رسانه های منطقه ای

مراسم استقبال رسمی رئیس جمهوری عراق از همتای ایرانی خود در رسانه های منطقه ای به طور مستقیم پخش شد؛ شبکه های الجزیره، الفرات، العربیه، العراقیه از جمله این شبکه ها بودند که دیدار اولین رئیس جمهوری ایران و اولین مقام بلندپایه یک کشور اسلامی از عراق پس از صدام را پوشش دادند.