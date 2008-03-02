رسانه ها داوطلبان کاردان و متخصص را به مردم معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت، عصر یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات مازندران اظهار داشت: همه باید کمک کنند که حضور مردم در انتخابات حداکثری باشد.

وی خاطرنشان کرد: راه نجات کشور اتکاء بر مبانی انقلاب اسلامی بوده و پیروزی ملت ایران در انتخابات باعث نجات و پیروزی مردم خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه مردم با رعایت شاخصهای اساسی به نامزدهای اصلح رای دهند تصریح کرد: رسانه ها باید فضای جامعه را در ایام انتخابات مطلوب، صمیمی و رقابتی کنند.

قناعت با بیان اینکه ایران از محدود کشورهایی است که اداره کشور را برعهده مردم قرار داده است، یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی ایران به اندازه سن خود انتخاباتی که متکی و با اراده مردم ایجاد شده، برگزار کرده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اعلام اینکه تاکنون تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده استان به 115 نفر رسیده است، عنوان کرد: این میزان افزاد تایید صلاحیت شده تا فردا نیز افزایش می یابند.

وی اعلام اسامی قطعی نامزدها را 14 اسفند و آغاز تبلیغات را 16 اسفند اعلام کرد.

قناعت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حقانیت ملت ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای اظهار داشت: مسائل هسته ای کشور به نقطه مطلوب رسیده است.

به گفته وی ملت ایران با اراده پولادین خود تحول و جهش هسته ای را در جهان ایجاد کرده و با تکیه بر این اتحاد و همدلی انتخابات ایران را رقابتی، پرشور و مطمئن برگزار می کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به وجود سه هزار کاربر برای اجرای انتخابات رایانه ای در استان از تهیه سه هزار نرم افزار فلاپی دیسک و توزیع آن در سطح فرمانداریهای استان خبر داد.

یدالله طهماسبی افزود: آموزش کاربران در سطح 90 درصد از فرمانداریها و بخشداریهای استان به صورت مستمر انجام شده است.

این مسئول با بیان اینکه هشت هزار و 621 خط اینترنت برای ارتباط شبکه ای دو هزار و 600 صندوق در استان نیاز است گفت: تمامی مقدمات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در استان برای برگزاری انتخاباتی باشکوه، رقابتی و پرشور فراهم آمده است.