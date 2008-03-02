به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه سفر خود به این کشور عصر امروز پس از دیدار و گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر عراق در یک کنفرانس خبری مشترک با وی شرکت کرد.

دکتر احمدی نژاد در این کنفرانس خبری از سفر به عراق و دیدار با مقامات این کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: دو ملت ایران و عراق دو ملت دوست، برادر و در کنار هم هستند و در طول تاریخ در غم و شادی یکدیگر شریک بوده اند.

وی افزود: دو ملت ایران و عراق دارای استعداد های فراوان مادی، معنوی و انسانی هستند که می تواند مکمل هم مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جمهور گفت: ملاقات بسیاری خوبی با آقای نوری المالکی داشتم و درباره موضوعات گوناگون از جمله انرژی، حمل و نقل ، صنعت ، تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری و امنیت با یکدیگر گفتگو کردیم. وی ادامه داد: طرفین در همه زمینه ها اشتراک نظر دارند و مصمم هستند از ظرفیت های موجود برای پیشرفت و توسعه روابط استفاده کنند.

رئیس جمهور کشورمان روابط دو کشور را ممتاز و منحصر به فرد توصیف کرد و گفت: گذر زمان هم به نفع دو ملت است و ما با هوشمندی شرایط را زیر نظر داریم و به نفع هر دو ملت همکاری می کنیم. وی تصریح کرد: مطمئنم تصمیمات و توافقات این سفر فصل جدیدی از روابط دو کشور ایران و عراق را خواهد گشود و به سرعت سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور را به بالاترین سطح ممکن خواهد رساند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: دو ملت ایران و عراق در هر شرایطی در کنار هم خواهند ماند.

بنابراین گزارش نوری المالکی نخست وزیر عراق هم از سفر دکتر احمدی نژاد که اولین سفر یک رئیس جمهور به عراق محسوب می شود، ابراز خوشحالی کرد و آن را نشان دهنده اهتمام دو کشور به گسترش روابط دانست. وی گفت این روابط در راستای منافع مشترک به ثبات و امنیت منجر خواهد شد.

مالکی افزود: برخلاف رژیم دیکتاتور سابق در عراق که عامل تنش در روابط بود نظام و دولت فعلی عراق در راستای تفاهم و امنیت منطقه و کشورهای همسایه تلاش می کند. وی ادامه داد: در دیدار با دکتر احمدی نژاد درباره مسائل مختلفی که منافع ملت ها را برآورده خواهد کرد گفتگو کردیم و خوشبختانه در همه زمینه ها بستر همکاری فراهم است.

نخست وزیر عراق تاکید نمود: ایران و عراق مایل به فعال کردن همه ظرفیت ها و اجرایی کردن توافقات هستند. وی خاطرنشان کرد: بعد از بهبود امنیت ، عراق به سمت بازسازی پیش می رود و ما در این راه از کمکهای ایران استفاده خواهیم کرد.

بنابراین گزارش احمدی نژاد درادامه این کنفرانس خبری در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر بوش مبنی بر اینکه ایران از گروههای خرابکار در عراق حمایت می کند، گفت: تهمت زدن به دیگران مشکلات آمریکا در منطقه را حل نخواهد کرد، دیگر دوران متهم کردن دیگران گذشته است ، آمریکا باید واقعیت های منطقه را بپذیرد و بداند که ملت عراق ، آمریکا را نمی خواهد.

دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سئوال دیگری درباره محور اصلی مذاکرات خود با مقامات عراقی و علت سفرش به بغداد گفت: دو ملت ایران و عراق که تمدن، تاریخ و فرهنگ یکسانی دارند می توانند به یکدیگراعتماد کنند، نه اینکه به کشورهایی که از فرسنگ ها کیلومتر دورتر به منطقه آمده اند، اعتماد کنند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود : مردم به این بیگانگان بی اعتمادند و خوشبختانه اعتماد بالایی بین دو ملت ایران و عراق برقرار است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه عراق را چگونه دیدید، گفت: آنچه را در عراق دیدم یک ملت با فرهنگ ، با اراده و تمدن ساز است که خود را یافته و انشاءالله آینده درخشانی را برای خود خواهد ساخت.

رئیس جمهور تصریح کرد: ملت و دولت عراق در سطحی از رشد هستند که منافع منطقه و منافع خویش را به خوبی تشیخص می دهند.

بنابراین گزارش رئیس جمهور پس از این کنفرامس خبری به دیدار نمایندگان و سفرای کشورهای خارجی مقیم بغداد رفت.