۱۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۳

3700 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد کرج به کار گرفته شدند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره ) غرب استان تهران گفت: از ابتدای آغاز طرح تسهیلات اشتغالزای زودبازده تاکنون سه هزار و 709 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران مشغول به کار شدند.

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سه هزار و 160 نفر در سال گذشته و 549 نفر نیز در سال جاری از این طریق مشغول یه کار شده اند یا شرایط اشتغال برای آنها فراهم شده است.

وی افزود: در سال گذشته از 266 میلیارد ریال اعتبار اختصاصی به این کمیته در غرب استان تهران معادل 247 میلیارد ریال طرح ارائه و اجرا شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز حدود 90 میلیارد ریال اعتبار بنگاه های اقتصادی زودبازده به کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران اختصاص داده شد و این مرکز توانست چند طرح به مبلغ 112 میلیارد و 800 میلیون ریال طرح ارائه دهد.    

