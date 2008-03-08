3700 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد کرج به کار گرفته شدند

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سه هزار و 160 نفر در سال گذشته و 549 نفر نیز در سال جاری از این طریق مشغول یه کار شده اند یا شرایط اشتغال برای آنها فراهم شده است.

وی افزود: در سال گذشته از 266 میلیارد ریال اعتبار اختصاصی به این کمیته در غرب استان تهران معادل 247 میلیارد ریال طرح ارائه و اجرا شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز حدود 90 میلیارد ریال اعتبار بنگاه های اقتصادی زودبازده به کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران اختصاص داده شد و این مرکز توانست چند طرح به مبلغ 112 میلیارد و 800 میلیون ریال طرح ارائه دهد.