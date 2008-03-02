به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، نوری المالکی نخست وزیرعراق در دیدار امروز خود با محمود احمدی نژاد ضمن ابراز خرسندی از سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به آن کشور گفت: امیدوارم همه کشور ها از ایران بیاموزند و در سازندگی عراق مشارکت کنند.

نخست وزیر عراق یکی از مهمترین اهداف مذاکرات تهران بغداد را یافتن ظرفیت های همکاری برای سازندگی عراق توصیف کرد و اظهار داشت: عراق امروز به سوی آرامش و شکوفایی در حرکت است و دریچه اطمینانی برای همکاری با ایران و دوستانش محسوب می شود.

نوری المالکی در ادامه بر حرکت دولت عراق برای پاک سازی این کشور از وجود تروریست ها و منافقین تاکید کرد و گفت: ما به تلاش بی امان خود برای پاکسازی عراق از وجود القاعده، منافقین و پ ک ک و همه عناصری که می خواهند اینجا را به خاستگاه خود برای فعالیت های تروریستی تبدیل کنند، ادامه خواهیم داد.

وی افزود: عراق امروز، عراق دیکتاتور گذشته نیست، یک عراق دمکراتیک است و هر گونه اقدام تروریستی علیه کشورهای همسایه را محکوم وسرکوب می کند. المالکی تصریح کرد: ما عراق را از همه عناصرتروریست پاک خواهیم کرد.

نخست وزیر عراق سفر دکترمحمود احمدی نژاد را موجب تحکیم روابط و همکاری های سیاسی اقتصادی امنیتی و فرهنگی دو کشور خواند و گفت: امیدوارم این سطح از روابط با ثبات برای سایر کشورها الگو شود.

وی با اشاره به مستحکمتر شدن روابط دو کشور بعد از سقوط دیکتاتور عراق اظهار داشت: با ادامه تحکیم این روابط ماجراجویی های کودکانه بعضی ها پایان یافت.

نوری المالکی در پایان، سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران را حرکتی بسیار قوی تاثیر گذار در سطح منطقه ارزیابی کرد.