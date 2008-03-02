انتخاب دایی تاکتیک کاری ما بود / برنامه ما تا جام جهانی است

به گزارش خبرنگارمهر، علی کفاشیان پس از انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی با بیان این مطلب در گفتگویی، افزود: خاویر کلمنته بیش از 3 هفته وقت ما را گرفت و در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی بلاتکلیف بودیم تا اینکه دو روز پیش قطعا مشخص شد که این مربی اسپانیایی هدایت تیم ملی ایران را برعهده نخواهد گرفت .

وی ادامه داد: در این مدت ضمن ادامه مذاکره با کلمنته از مربیان داخلی هم برنامه گرفتیم زیرا می دانستیم آنها توانمندی لازم را برای هدایت تیم ملی در این مقطع دارند، البته از بعضی مربیان برنامه گرفتیم و آن را اعلام نکردیم تا در فضایی بدون تنش سرمربی تیم ملی را انتخاب کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان همچنین تاکید کرد: انتخاب دایی به نوعی تاکتیک کاری ما بود زیرا بدون عجله و فشار خبری توانستیم با این مربی که توانمندی، تجربه و اعتبار بین المللی دارد به توافق کامل دست یابیم.

وی اضافه کرد: از مسئولان باشگاه سایپا هم تشکر می کنیم که در این مقطع با حضور دایی در تیم ملی موافقت کردند زیرا به وی نیاز داشتیم گرچه آنها هم نماینده ایران در لیگ قهرمانان هستند.

کفاشیان خاطرنشان کرد: دایی باید به زودی کارش را در تیم ملی شروع کرده و تا بیستم اسفندماه نفرات و زمان اردوها را مشخص کند. وی در انتخاب دستیاران خود اختیار تام دارد و همچنین در انتخاب بازیکنان برگزیده و برنامه ریزی برای موفقیت تیم ملی هم صاحب اختیار است تا تیمی قدرتمند را جهت موفقیت در مرحله مقدماتی جام جهانی و حتی حضور موفق در سطح جهانی آماده کند.

وی تصریح کرد: قراردادمان با علی دایی یک ساله است و پس از آن با ارزیابی عملکرد تیم ملی طی این مدت در خصوص تمدید قراردادش با تفاهم کامل تصمیم گیری خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با ابراز امیدواری از مشورت جامعه فوتبال با کادرفنی تیم ملی برای حرکت رو به جلوی این تیم، اظهار داشت: طی دو سه روز آینده با دایی نشست هایی را برگزار خواهیم کرد تا در خصوص برنامه های آینده تیم ملی صحبت کنیم.

وی افزود: برنامه ما با علی دایی تا جام جهانی خواهد بود و مطمئنا با سعی و تلاش ایشان ابتدا تیم را به جام جهانی خواهیم برد و پس از آن با تیمی خوب در آن رقابتها شرکت خواهیم کرد.

کفاشیان در پایان گفت: امیدوارم همه کارشناسان واهل قلم در این حرکت ملی به کادرفنی تیم ملی کمک کنند زیرا این تیم وابسته به هیچ گروهی نیست و باید به دور از هرگونه سلیقه شخصی برای موفقیت تیم ملی گام بردارند تا این تیم بتواند بهترین نتایج را کسب کند.