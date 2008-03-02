  1. فرهنگ و ادب
۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۵

عملکرد یکساله حوزه هنری بررسی می‌شود

مدیران و معاونان حوزه هنری مرکز و استان‌ها فعالیت‌های یکسال گذشته و برنامه‌های سال آینده این مرکز را روزهای 14 و 15 اسفند در آخرین سمینار سالانه روسای حوزه در تهران بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مصلحی مدیر کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری گفت: "در این سمینار با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس حوزه هنری و معاونان سینمایی، اداری مالی و آموزش و پژوهش علاوه بر ارزیابی عملکرد مراکز استانی و سومین جشنواره فیلم دینی رویش، بخشنامه برنامه و بودجه سال 1387 نیز به حوزه‌های هنری استان‌ها ابلاغ خواهد شد."

مصلحی تقویت ادبیات پایداری را در مراکز استانی از دیگر اهداف این سمینار عنوان کرد و افزود: "قصد داریم در زمینه چاپ و تولید آثار با موضوع پایداری و دفاع مقدس در استان‌ها فعالیت جدیتر در پیش بگیریم. برگزاری دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی و استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی نیز در این سیمنار بررسی خواهد شد."

مدیر کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری آغاز به کار جشنواره وبسایت‌های حوزه هنری را از بخش‌های دیگر این سمینار برشمرد.

