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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۰۴

غلامحسین پیروانی:

پرسپولیس جای مقاومت بود 9 گل می زد / بازیکنان ما تحت تاثیر جو مسابقه بودند

پرسپولیس جای مقاومت بود 9 گل می زد / بازیکنان ما تحت تاثیر جو مسابقه بودند

سرمربی تیم مقاومت سپاسی شیراز گفت: اگر موقعیت های گل مقاومت برای تیم پرسپولیس شکل می گرفت، این تیم با 9 گل زده شیراز را ترک می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامحسین پیروانی پس از شکست 2 برصفر تیمش مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه حافظیه شیراز افزود: طی 9 سالی که در کنار تیم فجر یا مقاومت بوده ام در مقابل هیچ تیمی به اندازه امروز موقعیت گلزنی نداشتیم.

وی ادامه داد: شاید اگر این تعداد شانس گلزنی نصیب پرسپولیس می شد، این تیم با 9 گل زده شیراز را ترک می کرد. پرسپولیسی ها بر خلاف تیم فجر از موقعیت های خود به خوبی استفاده کردند. 

وی با بیان اینکه هاشم بیگ زاده، بهمن طهماسبی، محمود محمدی و مجتبی زارعی هر کدام بین دو تا سه موقعیت تک به تک را از دست دادند، افزود: بازیکنان مقاومت امروز به شدت تحت تاثیر جو مسابقه و تماشاگران قرار داشتند.

سرمربی تیم مقاومت سپاسی شیراز با ابراز رضایت ازعملکرد تیم داوری دیدار این مقابل پرسپولیس، تاکید کرد: ما در 10 روز گذشته سه بازی سنگین داشتیم که توان تیم را کاهش داده بود.

پیروانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید چرا تیم مقاومت در نیمه دوم به خوبی نیمه اول بازی نکرد گفت: این سئوال حکایت از طرفداری شما از پرسپولیس دارد و به همین خاطر پاسخ تان را نمی دهم.

کد مطلب 648589

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