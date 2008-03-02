85 درصد اعتبارات کمیته امداد اردبیل از محل اعتبارات دولتی تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حسین دشتی، عصر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: کمیته امداد استان اردبیل در سال جاری 237 میلیارد ریال برای افراد تحت پوشش خود هزینه کرده است.

وی عنوان کرد: کل افراد تحت پوشش این کمیته 93 هزار و 205 نفر هستند که 7/7 جمعیت استان را شامل می شود و در مقایسه با میانگین کشوری آمار بالایی دارد.

دشتی در ادامه و با تاکید بر سیاست جدید کمیته امداد در پرداخت وام قرض الحسنه به جای وام بلاعوض بیان داشت: در 11 ماهه گذشته 20 میلیارد ریال در سطح استان به افراد مددجو وام قرض الحسنه پرداخت شده تا از این طریق طرح توانمند سازی در خانواده های تحت پوشش انجام پذیرد.

وی یادآور شد: طرح توانمند سازی از طرحهای ابتکاری کمیته امداد بوده که در راستای خودکفایی و استقلال افراد تحت پوشش اجرا شده چنانچه در سال جاری نیز با ادامه این سیاست دو هزار و 604 نفر از حمایت این کمیته خارج شده اند.

دشتی با اشاره به هزینه های این کمیته در بخش مسکن، بهداشت و درمان و بخش فرهنگی مددجویان اظهار داشت: سهمیه کمیته امداد از طرح بهسازی مسکن روستایی سالانه یک هزار و 200 مسکن بوده که در سال جاری مددجویان استان در این زمینه از اعتباری بالغ بر 38 میلیارد ریال بهره مند شده اند.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل بیان داشت: در بخش بهداشتی و درمانی نیز هشت میلیارد ریال برای درمان مددجویان پرداخت شده و این کمیته 100 درصد هزینه های افرادی را که در بیمارستان بستری بودند را تقبل کرده است.

وی همچنین ادامه داد: این نهاد 19 هزار و 243 دانشجو و دانش آموز را تحت پوشش خود قرار داده و در سال جاری 9 میلیارد و 700 میلیون ریال در بخش فرهنگی خانواده های مددجو هزینه کرده است.

دشتی در ادامه و با اشاره به تخصیص اعتبارات بنگاه های اقتصادی به مددجویان خاطرنشان کرد: طی سالهای 85 و 86 طرح هفت هزار و 518 نفر از مددجویان با اعتبار 523 میلیارد ریال در بانکهای عامل پذیرفته شده که از این تعداد پنج هزار و 120 طرح با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال وام دریافت کرده اند.

وی همچنین اعلام کرد: از محل اعتبارات ویژه دولت نیز هفت میلیارد و 200 میلیون ریال وام جذب شده و تا سقف 10 میلیون ریال به متقاضیان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

حسین دشتی با اشاره به کمکهای مردمی در سال 86 عنوان کرد: در مجموع 25 میلیارد ریال در سال جاری از کمکهای مردمی جذب شده که 9 میلیارد و 300 میلیون ریال آن در قالب صدقه بوده است.

وی بیان داشت: با توجه به استعداد و وجود خیرین زیاد در استان این مقدار کمکهای مردمی در مقایسه با سایر استانها در حد بسیار پایینی قرار دارد.

دشتی تاکید کرد: چنانچه در بحث زکات نیز سهم استان طی سال جاری 90 میلیارد ریال بوده که تنها دو میلیارد و 220 میلیون ریال زکات جمع آوری شده است.