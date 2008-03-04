تدوین آیین نامه جدید نظام آموزشی حوزه های علمیه خواهران

مسئول شورای آموزشی - تربیتی حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : آیین نامه جدید نظام آموزشی دوره عمومی (کارشناسی) مراحل نهایی تصویب خود را در این شورا گذرانده و پیش بینی می شود تا اردیبهشت سال آینده نهایی شود.

محمود خالقی افزود: تدوین نظام ارائه کارنامه تربیتی اخلاقی و آیین نامه بازپذیری طلابی که در نظام قدیم حوزه های علمیه خواهران تحصیل کرده یا با عذری موجه امکان ادامه تحصیل نداشته اند، همچنین خواهرانی که در مدارس علمیه غیر مصوب تحصیل کرده اند از مهمترین تغییرات این آیین نامه است.

معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهران افزود : تدوین نظام جدید آموزشی سطح سه (کارشناسی ارشد) نیز در دست اقدام بوده و با توجه به پذیرش اولین دوره طلاب علاقمند به تحصیل نیمه حضوری در سال آینده تحصیلی، مراحل تدوین این آیین نامه نیز آغاز شده که تا مهر ماه سال آینده نهایی خواهد شد.