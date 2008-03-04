درآمد حاصل از موقوفات سالانه بیش از 80 میلیارد تومان است

کریم رشوند در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: بیش از 90 درصد مستاجران مغازه های موقوفه اجاره ای، دارای سرقفلی هستند.

با بیان اینکه اجاره بهای بسیاری از املاک بالاتر از حدی است که از مستاجرین موقوفات اخذ می شود، افزود: در سالهای اخیر سعی کرده ایم این اجاره ها را که مقدار آن بسیار پایین است، به روز کنیم.

مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امورخیریه کشور ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد حق کسب پیشه مستاجران بسیار قدیمی مغازه های موقوفه است که قانون برای آنها حقوق خاصی را قائل می شود، بنابراین نمی توان اجاره های واقعی را که امروز نیز در حد بالایی است از آنها درخواست کرد.

رشوند درخصوص تاثیر افزایش قیمت ملک بر روی نیت واقفین نیز گفت: قطعا رشد قیمت ملک و زمین بر روی میزان وقف اثر نخواهد داشت ، چون نیت فرد باعث وقف در جهت خاص که قطعا معنوی است می شود و ما نمی تواینم این دو موضوع را با هم تعمیم دهیم.

مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: 108 هزار موقوفه و 800 هزار رقبه در کل کشور وجود دارد که درآمد آنها بالغ بر 80 میلیارد تومان است، که به دنبال آن هستیم این میزان را برای سال جاری افزایش دهیم.