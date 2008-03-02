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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۵۵

فیلم‌های برگزیده انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان معرفی می‌شود

فیلم‌های برگزیده انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان معرفی می‌شود

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در مراسمی از فیلم‌های برگزیده خود در بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تقدیر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان‌ اعلام کرد این انجمن برای نخستین‌بار با معرفی هیئت داوران و بررسی فیلم‌های به نمایش درآمده در جشنواره فیلم فجر اقدام به انتخاب فیلم‌های برتر کرده و روز سه‌شنبه 14 اسفند در مراسمی از این آثار تقدیر خواهد کرد.

ضمن اینکه فیلم اول برگزیده انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان پس از برگزاری مراسم به نمایش گذاشته می‌شود. این مراسم ساعت 16 روز سه‌شنبه 14 اسفند در مجتمع فرهنگی هنری سیدالشهداء (ع) در میدان هفت تیر، ابتدای مفتح جنوبی برگزار خواهد شد و شرکت عموم روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، هنرمندان و ... در این مراسم آزاد است.

کد مطلب 648601

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