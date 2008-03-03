راهبرد آمریکایی انزوای ایران با ابهام جدی مواجه شد

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سفر اخیر دکتر احمدی نژاد به عراق و پیامدهای متنوع آن گفت: سفر آقای احمدی نژاد عالی ترین دیدار یک مقام ایرانی از عراق در طول تاریخ روابط دو کشور است و به همین دلیل اهمیت خاصی دارد.

وی افزود: این سفر دراین سطح عالی، نشان می دهد که ایران و عراق موانع تاریخی و ریشه دار گسترش روابط به خصوص خاطره تلخ حمله صدام حسین به ایران را برطرف کرده اند.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس گفت : ایران نیز تنها کشوری است که راهبرد اصلی خود را تقویت دولت عراق قرار داده است و به همین لحاظ در بین کشورهای همسایه ، دارای استراتژی کاملا شفاف و مثبتی است.

فلاحت پیشه تاکید کرد : یکی ازموضوعاتی که باید درسفر دکتراحمدی نژاد حل و فصل شود، بازگشایی مرزهای دوکشور بطور کامل و وسیع به خصوص مرز خسروی و مرز پرویز خان است .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: از آنجا که عراق در شرایط کنونی دارای نظام اقتصادی نهادمند نیست، این سفر می تواند آغازی برای این روند و شروع جدی همکاری های اقتصادی ایران و عراق باشد، چون ایران قوی ترین همسایه عراق است.

وی درپاسخ به این سئوال که سفر دکتراحمدی نژاد چه پیامی برای طرف آمریکایی دارد، گفت: ایران و آمریکا دو راهبرد متفاوت در قضیه عراق دارند، ایران راهبرد تقویت دولت عراق را در دستور دارد و آمریکا تداوم اشغالگری و توجیه آن را، به همین دلیل این سفر عملا تداوم مقتدرانه راهبرد ایران است و آمریکا را در موضع انفعال قرار می دهد.

وی در مورد سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا در موضوع عراق نیز گفت: آمریکا باید بداند که دیگر نمی تواند از یکسو ایران را متهم و از طرف دیگر مشکلات خود در عراق را به وسیله ایران حل کند ، این موضوع را دولت عراق هم باید مورد توجه قرار دهد، جایگاه منطقه ای و قدرت ایران باید مورد توجه آمریکا قرار گیرد و این کشور رفتارهای خود را متناسب با این قدرت تغییر دهد.