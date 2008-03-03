به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد کوروساوا ساخت مستند "نو مدرن" Modern Noh را سال 1983 در حالی آغاز کرد که تولید فیلم تحسین‌شده "آشوب" به خاطر مشکلات مربوط به تامین سرمایه و مسائل دیگر مدتی متوقف شده بود.





کوروساوا در کنار اسپیلبرگ و لوکاس

کوروساوا حدود 50 دقیقه از اجرای نمایش "یاشیما" زیمی موتوکیو را در منطقه ایواته ضبط کرد. زیمی نمایشنامه‌نویس و بازیگر ژاپنی در قرن چهاردهم روایتی مدرن از "نو"، نوعی نمایش موزیکال، ارائه داد که در آن بازیگران با ماسک بازی می‌کردند. کوروساوا همواره تحت تاثیر سبک جسورانه "نو" بود و این به ویژه در فیلم‌های "سریر خون" و "آشوب" دیده می‌شد.

با شروع مجدد تولید فیلم "آشوب"، ساخت پروژه "نو مدرن" متوقف و پس از مرگ کوروساوا تصاویر ضبط شده به آرشیو ملی اهدا شد. تقریبا یک ساعت از فیلم جدید برابر با فیلمنامه اولیه فیلمبرداری می‌شود و دست‌اندرکاران پروژه آن را برای پخش در سال 2010 آماده می‌کنند.

در همین حال مسئولان آرشیو بین هشت تا 10 دقیقه از تصاویری را پیدا کرده‌اند که کوروساوا سال 1970 برای پروژه "تورا! تورا! تورا!" تولید مشترک آمریکا و ژاپن فیلمبرداری کرد. کوروساوا در همان اوایل تولید این پروژه به خاطر اختلاف سلیقه با مسئولان فاکس قرن بیستم از پروژه کنار کشید و ریچارد فلایشر کار را ادامه داد.

قرار است این تصاویر که تاکنون جایی نمایش داده نشده، به عنوان بخشی از مراسم بزرگداشت صدمین سال تولد کوروساوا پخش شود. برنامه‌های مختلف بزرگداشت کوروساوا از اواخر سال 2008 آغاز می‌شود و شامل نمایش آثار او، کتاب‌ها و تمبرهای به تازگی منتشرشده و همچنین برنامه‌های تلویزیونی و بازی‌های رایانه‌ای است.

هیسائو کوروساوا پسر کوروساوا و رئیس کوروساوا پروداکشنز با اعلام این خبر در یک نشست مطبوعاتی گفت: "امیدوارم مردم بخصوص نسل جوان آثار آکی‌را کوروساوا را ببینند." این فیلمساز بزرگ که سال 1998 در 88 سالگی درگذشت، "هفت سامورایی"، "اعماق اجتماع"، "سریر خون"، "یوجیمبو"، "سانجورو" و "ریش قرمز" را در کارنامه دارد.

کوروساوا در شش دهه فعالیت سینمایی حدود 70 فیلم ساخت و جوایز مختلف دریافت کرد. خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی از جشنواره برلین سال 1959 برای "دژ پنهان"، نخل طلا جشنواره کن سال 1980 برای فیلم "کاگه موشا" و شیر طلایی جشنواره ونیز سال 1951 برای "راشومون" و شیر نقره‌ای همین جشنواره برای فیلم "هفت سامورایی" 1954 از جوایز مطرح اوست.

کوروساوا سال 1990 یک جایزه اسکار افتخاری دریافت کرد. او در 1986 نیز برای فیلم "آشوب" نامزد اسکار بهترین کارگردانی بود. اخیرا اعلام شد "دژ پنهان" کوروساوا که منبع الهام مجموعه فیلم‌های "جنگ‌های ستاره‌ای" بوده، در ژاپن بازسازی می‌شود. این فیلم را شینجی هیگوچی کارگردانی می‌کند و استودیو "توهو" تهیه‌کننده آن است.