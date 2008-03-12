دسترسی یک نفر از هر 10 هزار ایرانی به اینترنت پرسرعت!

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم تلاشهای زیادی که از طرف دولت و بخش خصوصی برای ارائه اینترنت پر سرعت به‌ کاربران صورت گرفته است در خوشبینانه ‌ترین حالت فقط ADSL در کشور وجود دارد. این در حالی است که فقدان سرعت اینترنت باعث ضرر به کاربران اینترنت و عدم استفاده از کاربردهای این شبکه می شود. مانند آموزش الکترونیکی که به دلیل پایین بودن سرعت امکانپذیر نیست.

با وجودی که در حال حاضر دولت گامهایی در جهت ایجاد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و دانشگاههای مجازی برداشته‌ اما با محدودیت سرعت برای کاربران خانگی که بخش عمده‌ای از مخاطبان این طرحها هستند نمی‌توان به فرهنگ‌سازی برای استفاده از این برنامه‌ها پرداخت.

اینترنت؛ مهمترین عامل توزیع و نشر دانش در دنیا

مسعود ریاضیات رئیس انجمن شرکتهای اینترنتی در گفتگو با مهر گفت : اینترنت مهمترین عامل توزیع و نشر دانش در دنیاست، در حالی که یک دانشگاه در یکی ‌از روستاهای سوئد دارای حداقل یک "ترا" بیت پهنای‌ باند اینترنت است. دانشجویان ما حتی در بهترین دانشگاهها به دلیل سرعت پایین به زحمت می‌توانند از امکانات آموزش مجازی و الکترونیکی استفاده کنند.

وی گفت : اینترنت در تمام جهان به عنوان جاده توسعه به حساب می آید و ادعای ایجاد این جاده نمی‌تواند به معنای فراهم کردن پهنای باند مناسب برای کاربران باشد.

ریاضیات افزود : اکنون که دولت تامین پهنای باند را در انحصار خود دارد باید پهنای باند مناسبی در شأن کشور و معادل ‌کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات تامین کند.

امروزه یکی از شاخصهای توسعه جوامع تعداد کاربران اینترنت پر سرعت ADSL است و ایران در این زمینه در رتبه پایینی حتی در منطقه خاورمیانه قرار دارد.

نفوذ ADSL در ایران یک نهم میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه

بر اساس برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ٨٨ (پایان این برنامه) تعداد پورتهای فعال ADSL باید به ٥/١ میلیون پورت برسد در حالی که هم اکنون به جای ٩٠٠ هزار پورت فعال، کمتر از ١٠٠هزار پورت فعال ADSL وجود دارد. به عبارت دیگر، نفوذ ADSL در ایران یک نهم میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.

متخصصان این حوزه معتقدند شرکت مخابرات با فراهم نکردن تسهیلات لازم و محدود کردن سرعت اینترنت ADSL باعث ورشکستگی شرکتهای PAP شده است. همچنین بر خلاف اصل ٤٤ قانون اساسی دولت خود برای راه اندازی پورتهای ADSL وارد عمل شده است.

دکتر علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگرIT نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد : اینترنت پرسرعت در جهان استانداردهای خاصی دارد که کشور ایران به نسبت این استانداردها بسیار عقب است. این بدان معنا است که هنوز در کشور اینترنت پرسرعت هنوز حتی برای کاربران به صورت ملموس و به معنای واقعی عرضه نشده است.

از هر 10 هزار ایرانی یک نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارد



به گفته دکتر جلالی ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران فقط ٠١/٠ درصد است، یعنی از هر ١٠ هزار ایرانی فقط یک نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارد که همین تعداد کم پورت اینترنت پرسرعت نیز فقط در شهرهای بزرگ راه اندازی شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه اظهار داشت: یکی از دلایل عمده عقب ماندگی کشور در عرصه کاربردهای فناوری اطلاعات، نگرانی از ارائه خدمات ADSL است.

در حال حاضر سطح توسعه یافتگی کشورها براساس پهنای باند اینترنت سنجیده می شود و فراوانی اطلاعات یا داده های الکترونیکی روی شبکه اینترنت معیار توسعه یافتگی کشورهاست که متاسفانه در هر دو مورد ذکر شده کشور ما دچار مشکل جدی است.

دکتر جلالی در این زمینه تاکید کرد: آن چه ما به عنوان اینترنت استفاده می کنیم در حال حاضر در کشورهای پیشرفته منسوخ شده و به آن نام اینترنت اطلاق نمی کنند.

تا کنون در کشور بیش از ٢٠٠ هزار پورت نصب شده ولی کمتر از ١٠٠ هزار پورت به فروش رسیده است و این که در برنامه چهارم توسعه تاکید شده تا پایان برنامه چهارم (سال ١٣٨٨) باید ٥/١ میلیون پورت وجود داشته باشد یعنی در پایان سال سوم (١٣٨٦) باید حدود ٩٠٠ هزار پورت فعال باشند در حالی که هم اکنون با دستیابی به تنها یک نهم این میزان از برنامه چهارم توسعه در زمینه گسترش نفوذ اینترنت پرسرعت بسیار عقب هستیم.

ارتباطات باند وسیع مورد بی مهری قرار گرفته است

به گزارش مهر، اگر قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها، اسناد و حتی موضع گیری ها و اظهارنظرهای مسئولان مخابراتی کشور را در سالهای اخیر بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که ارتباطات باند وسیع از جایگاه قابل قبولی در سیاست گذاری های کلان بخش مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برخوردار نبوده و متاسفانه حتی در بسیاری از اسناد و سیاستگذاری های پایین دستی نیز مورد بی مهری قرار گرفته است.

بستر هم فراهم باشد با توجه به نوع خطوط تلفن نمی توان اینترنت پرسرعت داشت

مهندس علیرضا علمی دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی در زمینه سرعت پایین اینترنت در کشور به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر با وجود تلفنهای ثابت PCM4 و PCM8 که در بیشتر آنها مخابرات با استفاده از یک کابل به ٤ یا ٨ خانواده خط تلفن واگذار می کند، کاربران در بسیاری از شهرها عملا از دسترسی به اینترنت پرسرعت محرومند. به عنوان مثال بیش از ٥٠٠ هزار نفر در تهران حتی اگر تمام شرایط هم فراهم باشد به هیچ وجه قادر نیستند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند زیرا بهره گیری از اینترنت پرسرعت نیاز به یک خط تلفن با یک کابل مجزا دارد.

... و یک مقایسه

در حالی که وضعیت سرعت اینترنت در کشور در این گزارش مورد بررسی و نقد قرار گرفت مقایسه آماری با یک کشور توسعه یافته می تواند به صورتی ملموس گویای وضعیت اینترنت پرسرعت در ایران در قیاس با دنیا باشد. تله کام ایتالیا روز گذشته اعلام کرد که بر پایه طرح صنعتی جدید خود ظرف دو سال آینده 100درصد شهروندان این کشور از اتصال Adsl برخوردار می شوند و سرویس اتصال جدید Vdsl نیز با حداکثر سرعت یک گیگابیت برثانیه به کاربران خانگی عرضه می شود.