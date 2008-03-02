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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۴۴

آموزش و پرورش گیلان به دو هزار مربی پرورشی نیاز دارد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش گیلان گفت: آموزش و پرورش گیلان به دو هزار مربی پرورشی نیاز دارد در حالی که هم اکنون هزار و 200 مربی در مراکز آموزشی استان در حال فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی روحی عصر یکشنبه در مراسم سالروز تاسیس امور تربیتی در کوچصفهان، اظهار داشت: تقویت برنامه های تربیت بدنی به ویژه ورزش های همگانی، پیگیری مسائل بهداشتی و مشاوره تحصیلی در مدارس  از برنامه های آینده امور تربیتی است.

وی همچنین از اختصاص 10میلیارد ریال اعتبار برای فعالیتهای پرورشی آموزش و پرورش گیلان خبر داد و افزود: این اعتبارات برای اجرای برنامه های قرآنی، مسابقات فرهنگی، هنری، کانون های تربیتی و هسته های مشاوره در استان هزینه خواهد شد.

استان گیلان 500 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 648606

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