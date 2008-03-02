آموزش و پرورش گیلان به دو هزار مربی پرورشی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی روحی عصر یکشنبه در مراسم سالروز تاسیس امور تربیتی در کوچصفهان، اظهار داشت: تقویت برنامه های تربیت بدنی به ویژه ورزش های همگانی، پیگیری مسائل بهداشتی و مشاوره تحصیلی در مدارس از برنامه های آینده امور تربیتی است.

وی همچنین از اختصاص 10میلیارد ریال اعتبار برای فعالیتهای پرورشی آموزش و پرورش گیلان خبر داد و افزود: این اعتبارات برای اجرای برنامه های قرآنی، مسابقات فرهنگی، هنری، کانون های تربیتی و هسته های مشاوره در استان هزینه خواهد شد.

استان گیلان 500 هزار دانش آموز دارد.