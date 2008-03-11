سرعت پایین اینترنت باعث کاهش کاربردهای این شبکه در کشور شده است

محمد صادق جدیدی در گفتگو با خبرنگار مهر محدودیت سرعت اینترنت را عاملی در کندی توسعه کشور دانست و گفت: سرعت بالای اینترنت با توجه به کاربردهای این شبکه برای کاربران کشور ضروری است.

وی اضافه کرد: در بسیاری از بخشها نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و یا پزشکی الکترونیکی که نیاز به اینترنت پرسرعت است، خدمات "دایل‌ آپ" قادر به برطرف کردن نیازمندیها نیست به همین دلیل اموری که با اینترنت قابل انجام است در کشور رونق نیافته است.

عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بیان داشت: اینترنت یکی از شاخص‌های مهم در رشد صنعت و توسعه ملی است و به نظر من مسئولینی که اظهار داشته اند اینترنت پرسرعت در کشور غیرضروری است کاملا در اشتباه هستند.

جدیدی گفت: هم اکنون هزینه‌ای که برای کار انسانی صرف می‌شود، بسیار بیشتر از هزینه اینترنت پرسرعت است. همچنین فقدان اینترنت پرسرعت در کشور باعث شده که این ابزار توسعه به وسیله تفریحی تبدیل شود.