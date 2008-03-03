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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۷

سلجوقی به مهر خبر داد:

کاهش اعتماد سرمایه گذاران در ارائه اینترنت پرسرعت

کاهش اعتماد سرمایه گذاران در ارائه اینترنت پرسرعت

معاون فنی سابق شورای عالی اطلاع رسانی گفت: اعمال محدودیت در ارائه‌ پهنای باند اینترنت، ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را برای شرکتهای فعال افزایش می دهد و این امر منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.

خسرو سلجوقی کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت : متاسفانه در ایران زمانی که حرکتی آغاز می‌شود در ابتدای کار ناگهان شاهد یک نوع عقب‌نشینی هستیم که این نه تنها تبعات خوبی به همراه ندارد بلکه باعث ضرر و زیان به اقتصاد کشور هم می شود.


وی تصریح کرد: با ظرفیتی که در حال حاضر وجود دارد دیگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این زمینه نخواهد شد و این موضوع برای اقتصاد کشور مناسب نیست.

 

این کارشناس تاکید کرد: افزایش سرعت اینترنت باعث فراهم آمدن بسترهای لازم در جهت در جهت توسعه عملی و فرهنگی در کشور می شود اما محدودیت در حوزه‌ اینترنت تنها مانع بهره ‌برداری از این ابزار سودمند می‌شود.

 

وی افزود: هر اندازه میزان پهنای باند اینترنت در کشور زیاد شود و امکان دسترسی کاربران افزایش یابد به همان میزان کشور در معرض توسعه‌ و گسترش بیشتر قرار می گیرد.

سلجوقی دنیای امروز را عصر اینترنت و فناوری اطلاعات دانست و گفت: هر نوع محدودیت در فضای اینترنت ما را با مشکلی جدی در کشور مواجه خواهد کرد همچنین که استفاده نکردن از فرصت‌هایی که دنیای اینترنت در عصر حاضر در اختیار ما می‌گذارد به نفع کشور نیست و سبب عقب‌ماندگی ما در عرصه‌های مختلف می‌شود.

کد مطلب 648609

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