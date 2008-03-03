دکتر احمد بخشایشی اردستانی استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل بین المللی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آثار و پیامدهای سفر دکتر احمدی نژاد به عراق گفت: سفر رئیس جمهور ایران به عراق یک رویداد بی سابقه در طول تاریخ روابط دو کشور محسوب می شود، ایران وعراق همواره تا دوره کنونی، رقیب و مخالف هم بوده اند و همواره روابطی پرتنش و حاد با یکدیگر داشته اند، اما این سفر نشان می دهد که دوران تازه ای در روابط این دو همسایه شروع شده است.

وی در مورد پیامد و پیام سفر احمدی نژاد برای آمریکایی ها گفت: :سفر دکتر احمدی نژاد به عراق منجر به فعال شدن روابط خارجی دولت عراق خواهد شد وعملا گفتمان اشغالگری را پایان خواهد داد،چون هرچه رفت و آمدهای دیپلماتیک دولت کنونی عراق، افزایش یابد و همسایگان این کشور با این نوع مسافرتها، بر رسمیت دولت عراق تاکید کنند، دولت عراق مقتدرتر و مستقل تر خواهد شد و عملا عرصه برای اشغالگران تنگ خواهد شد.

بخشایشی درادامه تاکید نمود: هیچ کشوری به جز ایران نمی تواند نقشی ممتاز در بازسازی عراق داشته باشد و نقش ایران در این زمینه کاملا منحصر به فرد است ، هیچ کدام از همسایگان عراق نمی توانند جای ایران را بگیرند، به خصوص با توجه به جغرافیای خاص عراق، ایران عملا می تواند کریدور صادراتی مناسبی برای عراق باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد : سفر دکتر احمدی نژاد می تواند مهمترین ابهام باقی مانده در روابط دو کشور یعنی قرارداد 1975 را نیز حل و فصل کند و زمینه را کاملا برای داد و ستدهای اقتصادی کلان و گسترده بین ایران و عراق فراهم نماید.

بخشایشی گفت: شکوفایی و احیای" اقتصاد مرزی" می تواند یکی از مهمترین دستاوردهای سفر احمدی نژاد باشد.