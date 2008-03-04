تعیین اعضای شورای سیاستگذاری مرکز پاسخگویی به شبهات دینی

رئیس شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات دینی وابسته به شورای عالی حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این مرکز از مدتها قبل فعالیت خود را آغاز کرده بود ولی با بررسی های انجام شده توسط شورای عالی حوزه بهتر دیده شد که این مرکز با تشکیل تشکیلات جدید به بررسی شبهات بنیادین تر و ریشه دار تر بپردازد و در حد امکان از پاسخگویی به صورت شیوه های مرسوم پاسخگویی که مراکز دیگر در فعال هستند دوری کند.

آیت الله سید محمد غروی افزود: در تشکیلات جدید، اعضای شورای سیاستگذاری تعیین شده و این شورا پس از تدوین سیاستهای کلی با هدف اجرایی کردن وظایف این مرکز به تعیین رئیس مرکز، معاونین پژوهشی و اجرایی، شورای علمی و شورای نشر همچنین گروههای علمی و اعضای هیئت علمی مرکز بپردازد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم افزود: در شرح وظایف این مرکز تبین روزآمد اندیشه دینی در جهت پاسخگویی به شبهات، ارتقای توانمندی روحانیون و طلاب در مواجهه علمی با شبهات، تقویت مناظره علمی و تبین شیوه های جدال احسن، تاسیس سامانه پاسخگویی چند زبانه برخی از اهداف این مرکز تعیین شده است.

وی افزود: در این تشکیلات، شورای سیاستگذاری با حضور نماینده شورای عالی به عنوان رئیس، رئیس یا قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و برادران و دو نفر از نخبگان حوزوی تشکیل می شود که بر همین اساس، بنده به عنوان نماینده شورای عالی و حجج اسلام رجبی، حسینی بوشهری و شرعی و واعظی به عنوان دیگر اعضای شورای تعیین شده اند.