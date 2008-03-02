230 صندوق اخذ رای برای برگزاری انتخابات در فومن و شفت در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهردر فومن، کریم شعبانی، عصر یکشنبه در همایش انتخابات این شهرستان اظهار داشت: از این تعداد 229صندوق ثابت و یک صندوق سیار است که 31 صندوق در شهر و 199صندوق در روستا ها، آرا مردم را جمع آوری می کنند.

شعبانی با بیان اینکه 166هزار نفر دراین دو شهرستان واجد شرایط رای دادن هستند، اعلام کرد: سه هزار و 950 نفر عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و امنیتی اجرای انتخابات شهرستان شفت و فومن را برعهده دارند.

وی، حضور مردم در پای صندوق های رای را یک وظیفه ملی و دینی دانست و گفت: حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات بسیار سرنوشت ساز است و مشارکت مردم در این عرصه موجب یاس و نا امیدی دشمنان اسلام و ایران می شود.

فرماندار فومن بیان داشت: حضور ما در انتخابات به منزله حضور در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.