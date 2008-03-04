توطئه آمریکا برای ضربه زدن به همکاری راهبردی ایران -عراق خنثی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد روز یکشنبه 12 اسفند در راس یک هیئت عالی رتبه سفر تاریخی به عراق را آغاز کرد و روز دوشنبه 13 اسفند پس از گفتگو با رئیس جمهوری،نخست وزیر و برخی دیگر از مقامهای بلندپایه عراق به تهران بازگشت؛ این سفر در حالی انجام شد که کشورهای عربی نه تنها همچنان از اعزام سفیر به عراق و عادی کردن روابط با دولت منتخب این کشور با وجود گذشت پنج سال از سرنگونی رژیم صدام خودداری می کنند،بلکه هیچ یک از مقامهای بلندپایه آنها به بغداد سفر نکرده اند.

"حسین العقیلی" استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر گفت : سفر دکتر محمود احمدی نژاد به بغداد، جرقه امید جدیدی برای بازگشت روابط بین دو کشور همسایه واسلامی به وضعیت کاملا عادی آن محسوب می شود.

وی افزود: این نور امید در حالی در دل مردم عراق روشن می شود که سالهای پیشین، دو ملت ایران وعراق در جریان جنگ رژیم سابق عراق علیه ایران شاهد ریخته شدن خون میلیونها نفر از فرزندان خود بودند.

العقیلی در ادامه با شجاعانه توصیف کردن سفر احمدی نژاد به بغداد این اقدام را یک اقدام تاریخی دانست که جمهوری اسلامی ایران در این برهه خاص از تاریخ سیاسی عراق آن را به ثبت می رساند.

وی گفت : در شرایطی که رهبران دیگر کشورهای عربی وهمجوار از آمدن به عراق طفره می روند؛ حضور آقای احمدی نژاد در عراق، امیدها را برای بازگشت روابط به شرایط طبیعی آن فراهم می کند، به ویژه اینکه به طور حتم در پاسخ به سفر رئیس جمهوری ایران، رئیس جمهوری ونخست وزیر عراق هم به ایران سفر خواهند کرد.

این تحلیلگر عراقی درباره تاثیرگذاری این سفر بر روند سیاسی،امنیتی واقتصادی عراق اظهار داشت : اگر سند همکاری بغداد واشنگتن را مطالعه کرده باشید؛ خواهید دید که این سند دقیقا بر روی این سه محور تکیه کرده است.

وی گفت : این سند که به امضای بوش ومالکی رسیده است؛ متاسفانه در برخی از موارد،اصطکاکهایی هم با روابط عراق و ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن دارد.

استاد دانشگاه بغداد در تشریح این گفته خود افزود : نزدیکی ایران ـ عراق به یکدیگر، می تواند به طور حتم برخی از مواردی را که در این سند علیه این همکاری ثبت شده،ناکارامد کرده به ویژه اینکه آمریکایی ها سعی در ضربه زدن به روابط استراتژیک دو کشور همسایه دارند.

حسین العقیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره علت خودداری مقامهای عربی از سفر به عراق به مهر گفت : متاسفانه باید اعتراف کرد با وجود آنکه عراق یکی از بنیانگذاران اتحادیه عرب است؛ هیچ یک از کشورهای عربی به بهانه های مختلفی حاضر نشدند پس از آزادی عراق،به کشورما سفر کنند و سفر آقای احمدی نژاد اولین سفر یک رهبر از کشورهای همسایه به عراق است.