احزاب می توانند پاسخگویی را نهادینه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در مراسم چهارمین دوره جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی که عصر امروز در تالار حرکت برگزار شد، گفت: مشکلات اساسی در بحث پاسخگویی به مطالبات و پرسش ها وجود دارد که نتوانسته تا کنون سامان یابد. اینکه فرایند و سامانه سئوال کردن و پاسخ دادن چگونه است خود بحث مفصلی می طلبد که سئوال ها و پاسخ ها به متقضیات ماموریت ها متفاوت است.

وی ادامه داد: یک سری اقدامات سمبلیک انجام می شود و قابل تقدیر است اما هرگز پاسخگوی این نیاز اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی نیست.

باهنر افزود: اوج این اضطراب و دغدغه پاسخگویی و اوج ناکارآمدی در پاسخهایی که داده می شود به گونه ای به نمایندگان مجلس بر می گردد اصولا در جامعه مشخص نیست که نماینده چه وظایفی دارد و پاسخگوی چه سئوالاتی از مردم است.

وی افزود: نمایندگان مجلس حداکثر 80 درصد از وقتشان صرف کارهایی می شود که جز وظایفشان نیست که این خود نیز دلایل مختلفی دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مسائلی که در نظام سیاسی کشور می تواند پاسخگویی را نهادینه کند احزاب هستند، احزابی که کاندیداهای خود را در زمان انتخابات معرفی می کنند.

وی با اشاره به حرکت های نمایدن مسئولین در پاسخگویی به مطالبات مردم گفت: ملاقات های مردمی فرمانداران و بخش های اداری حتی در سطوح عالی نیز به عنوان حرکت نمادین قابل تقدیر است ولی نمی توان این گونه فکر کرد که مسئولین به این اقدامات در حد مسئولیت خودشان پاسخگو بودند.