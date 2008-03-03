سفر رئیس جمهور تبلیغات آمریکا علیه توانمندی دولت عراق را خنثی کرد

دکترعلی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد سفر اخیر دکتر احمدی نژاد به عراق و پیامدهای آن گفت: با توجه به اینکه تبلیغات سنگین غربی ها بر این مسئله متمرکز شده بود که دولت عراق ناتوان است و دائما سعی می کردند دولت عراق را تضعیف کنند و بگویند که عراق در وضعیت امنیتی مناسبی نیست، سفر دکتر احمدی نژاد به این کشور قابل تامل است، چون عالی ترین مقام اجرایی ایرانی به عراق سفر می کند و دولت عراق میزبان اوست.

وی افزود: این سفر تاریخی در حقیقت، تبلیغات کشورهایی را که نمی خواهند عراق رشد کند و دولت این کشور به بالندگی و بلوغ برسد را خنثی می کند.

آقامحمدی اظهار داشت: سفر رئیس جمهور ایران به عراق باعث خواهد شد که سایر همسایگان عراق هم در سطوح عالی رفت و آمدهای دیپلماتیک خود را به عراق آغاز کنند و وضعیت عراق به مرور به وضعیت عادی دربیاید که این موفقیتی بزرگ برای دولت عراق محسوب می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: پیامد بعدی سفر دکتر احمدی نژاد این است که این تلقی غلط که ایران فقط با یک طیف سیاسی ومذهبی درعراق کارمی کند، باطل خواهد شد چون دراین سفررئیس جمهور ایران با همه طرفها و اقوام و گروههای سیاسی دیدار و مذاکره خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های امنیتی و اقتصادی، بعد مهم سفر احمدی نژاد است، گفت: بنیاد های اقتصادی و امنیتی موجود بین ایران و عراق در جریان این سفر، متحول خواهد شد و این سفر می تواند یک نقطه عطف مهم در این راستا شود.

آقامحمدی خاطر نشان کرد: پیام این سفر برای آمریکایی ها این است که اگر آنها عاقلانه فکر کنند متوجه خواهند شد که رویکرد انزواطلبانه آنان در قبال ایران عملا سود و ثمری ندارد و کشوری که آنان خواستار انزوای آن هستند، در جایی که تحت اشغال آمریکایی ها است، حضور می یابد.

وی تاکید کرد: آمریکایی ها اگر عاقل باشند نباید راهکار درگیری و تقابل با ایران را در دستور کار خود قرار دهند.