"‌بوطیقا"ی ارسطو تجدید چاپ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبایی بر این ترجمه بخش کمدی بوطیقای ارسطو را نیز اضافه کرده است. این اثر که به فن شعر و یا فن آفرینش اثر ادبی معروف است، بوطیقای مکتب کلاسیسیم فرانسه در قرن 17 میلادی محسوب می‌شود؛ چراکه کلاسیک‌ها برای تبیین قواعد مکتب خود و به‌خصوص در تعهد به اصل سه وحدت که متشکل از وحدت زمان، وحدت مکان و وحدت موضوع بود، به این اثر ارسطو بسیار استناد می‌کردند.

پس از مجتبایی، مرحوم عبدالحسین زرین کوب نیز در دهه 40 خورشیدی ترجمه‌ای از این کتاب ارائه داد که انتشارات امیرکبیر آن را منتشر کرد.

ارسطو در این اثر جاودان خود درباره تراژدی، کمدی و حماسه، سه قالب ادبی آن روزگار و خصوصیات و اصول هر یک از این قالب‌ها همراه با مثال‌هایی از آثار یونان باستان مانند آثار هومر و سوفکلس، به تفصیل سخن گفته است و حتی فصل‌های پایانی کتاب به نگارش، رسم‌الخط و فنون ویرایشی می‌پردازد.

دکتر مجتبایی هم‌اکنون در آستانه هشتاد سالگی است. حوزه تخصصی ایشان تاریخ ادیان، روش‌ شناسی و عرفان تطبیقی است. وی در طول دوران خدمات فرهنگی خود نزدیک به 200 عنوان کتاب و مقاله و شعر و نقد کتاب به صورت تألیف و ترجمه و تصحیح به زبانهای فارسی و انگلیسی در ایران و خارج از ایران منتشر کرده است.