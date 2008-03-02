به گزارش خبرگزاری مهر، حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی در بیانیه خود ضمن محکوم کردن این جنایات و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از انسان های بی گناه در نوار غزه، به سکوت جوامع بین المللی به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب با دیده حیرت می نگرد.

در این بیانیه آمده است : سکوت حمایت آمیز غرب به ویژه در برابر آنچه این روزها در نوار غزه به دست رژیم اشغالگر قدس رقم می خورد، نه تنها دور از انتظار انسانهای آزاده جهان نیست که حتی از آنها به غیر از این رفتار انتظار دیگر نمی رود، اما آنچه در تاریخ ثبت خواهد شد، عملکرد تلخ و سست رنج آور سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب است که تاکنون هیچ عملکرد قابل توجهی در برابر این جنایات از خود نشان نداده اند.

در ادامه تصریح شده است : سران کشورهای عربی که چندی پیش در کنفرانس به اصطلاح صلح شرکت کردند، امروز دستاورد نشست خود را با جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به نظاره نشسته اند و در برابر آن سکوت اختیار کرده اند و می رود تا تاریخ از عملکرد این دو سازمان به تلخی یاد کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : اکنون که جنایات رژیم صهیونیستی صفحه سیاه دیگری را به تصویر کشیده، انتظار از سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب این است که برابر وظیفه وجودی خود، در برابر آن ساکت ننشسته و اقدامات درخور جهت جلوگیری از ادامه این کشتار انجام دهند.

حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و ابراز همدردی با فلسطینیان خواستار اقدام سریع سازمان های ملل متحد و کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب برای جلوگیری از جنایات این رژیم در فلسطین است تا شاید قضاوت ملت ها و تاریخ نسبت به سکوت و سکون سازمان های بین المللی اصلاح شود.