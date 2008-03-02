محبوبیت مدودوف باعث پیروزی وی در انتخابات روسیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری "فرانس - 24" در گزارشی از وضعیت انتخاباتی روسیه، "دیمیتری مدودوف" کاندیدای اصلی را برنده احتمالی اعلام کرد.

خبرنگار فرانس - 24 از مسکو گفت: از نظر روسها، مدودوف بهترین کسی است که می تواند جانشین "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری کنونی روسیه شود.

یک شهروند زن روس در یک حوزه رای گیری گفت: مدودوف جوان و پرشور است و می تواند الگوی خوبی برای فرزندان ما باشد.

وی تاکید کرد: مدودوف بهترین جانشین برای پوتین است که می تواند روسیه را بسوی پیشرفت هرچه بیشتر ببرد.

یک شهروند دیگر اظهار داشت: مدودوف می تواند زندگی مردم روسیه را دگرگون سازد.

وی خاطرنشان کرد: مدودوف مطمئنا سیاستهای پوتین را دنبال خواهد کرد.

خبرنگار فرانس - 24 با اشاره به محبوبیت مدودوف در میان شهروندان روسی، گفت که وی به احتمال قریب به یقین رئیس جمهوری آتی و پوتین نخست وزیر روسیه خواهند بود.

این خبرنگار افزود: مدودوف قول داده که با فساد اداری به شدت برخورد کند.

امروز دوم مارس 2008 میلادی برابر با 12 اسفند، انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزار شد.