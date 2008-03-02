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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۱۶

شبکه فرانس -24 :

محبوبیت مدودوف باعث پیروزی وی در انتخابات روسیه می شود

محبوبیت مدودوف باعث پیروزی وی در انتخابات روسیه می شود

شبکه خبری فرانس - 24 یکشنبه شب در گزارشی اعلام کرد که کاندیدای مورد علاقه رئیس جمهوری روسیه به احتمال قریب به یقین به علت محبوبیتش در انتخابات امروز پیروز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری "فرانس - 24" در گزارشی از وضعیت انتخاباتی روسیه، "دیمیتری مدودوف" کاندیدای اصلی را برنده احتمالی اعلام کرد.

خبرنگار فرانس - 24 از مسکو گفت: از نظر روسها، مدودوف بهترین کسی است که می تواند جانشین "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری کنونی روسیه شود.

یک شهروند زن روس در یک حوزه رای گیری گفت: مدودوف جوان و پرشور است و می تواند الگوی خوبی برای فرزندان ما باشد.

وی تاکید کرد: مدودوف بهترین جانشین برای پوتین است که می تواند روسیه را بسوی پیشرفت هرچه بیشتر ببرد.

یک شهروند دیگر اظهار داشت: مدودوف می تواند زندگی مردم روسیه را دگرگون سازد.

وی خاطرنشان کرد: مدودوف مطمئنا سیاستهای پوتین را دنبال خواهد کرد.

خبرنگار فرانس - 24 با اشاره به محبوبیت مدودوف در میان شهروندان روسی، گفت که وی به احتمال قریب به یقین رئیس جمهوری آتی و پوتین نخست وزیر روسیه خواهند بود.

این خبرنگار افزود: مدودوف قول داده که با فساد اداری به شدت برخورد کند.

امروز دوم مارس 2008 میلادی برابر با 12 اسفند، انتخابات ریاست جمهوری روسیه برگزار شد.

کد مطلب 648632

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