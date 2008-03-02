ساحت ارزشمند تعلیم و تعلم باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، معاون وزیر آموزش و پرورش، بعد از ظهر امروز در جمع شماری از مدیر آموزگاران فارس در شیراز افزود: اظهار نظر هر کسی در مورد کار و جایگاه معلم و فرآیند آموزش و پرورش حاکی از مظلومیت معلمان در جامعه امروز دارد.

وی خاطرنشان کرد: حق اظهار نظر به دلیل اهمیت مسئله آموزش و پرورش برای تمام افراد محفوظ است اما این توجه و اظهار نظرها نباید الزاما به معنای نقد کارهای صورت گرفته در این بخش باشد.

معاون آموزش عمومی وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در حال حاضر 98 درصد کودکان شش تا 10ساله در کشور می توانند به موقع وارد آموزش و پرورش شوند که این رقم در 10 سال گذشته کمتر از 90 درصد و اوایل انقلاب زیر 70 درصد بود.

باقرزاده از کاهش افت تحصیلی در بین دانش آموزان سطح کشور از 15 به 3/2 درصد طی مدت اخیر خبر داد و افزود: تمامی این مسائل نشان از تلاشهای آموزش پرورش برای دسترسی افراد به تحصیلات و رشد سطح کیفی آن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود 47 هزار کلاس درس چند پایه در سطح کشور گفت: این کلاسها یک پوشش تحصیلی کامل و فرصتی دوباره برای دانش آموزان محسوب می شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش کلاسهای چند پایه را آیینه تمام نمای مشارکت اجتماعی و ارائه مهارتهای اجتماعی توصیف و عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا در راستای توسعه آموزشهای عمومی طرح کلاسهای چند پایه ای اجرا شده که در این رهگذر می توان گفت در حال حاضر هند 70 درصد، ایران 16درصد، سوییس 35 درصد و انکلیس 30 درصد کلاسهای درس خود را به کلاسهای چند پایه ای اختصاص داده اند.