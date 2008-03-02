  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۴۹

حسن رودباریان:

روحیه قهرمانی در بازیکنان تقویت شد / انگیزه بالایی برای بازگشت داشتم

روحیه قهرمانی در بازیکنان تقویت شد / انگیزه بالایی برای بازگشت داشتم

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس پیروزی تیمش در شیراز برابر مقاومت سپاسی را عاملی مهم برای افزایش روحیه بازیکنان این تیم برای قهرمانی در لیگ برتر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، رودباریان پس از پایان دیدار تیمش برابر مقاومت سپاسی به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: تیم مقاومت سپاسی از جمله تیم هایی است که همیشه برابر پرسپولیس خوب بازی می کند و ما هیچ گاه بازی ساده ای را در برابر این تیم نداشته ایم.

وی ادامه داد: خوشحالم که توانستیم با شکست تیم مقاومت در شیراز روحیه قهرمانی خود را دو چندان کنیم و به صدر جدول رده بندی لیگ برتر باز گردیم.

دروازه بان تیم پرسپولیس همچنین تاکید کرد: شرایط همیشه برای یک بازیکن ایده آل نیست و باید با صبر و جدی گرفتن تمرینات به فکر بازگشت به ترکیب اصلی بود. من هم در این مدت تمرینات منظم و خوبی را پشت سر گذاشتم و خوشحالم که توانستم رضایت مربیان و هواداران را جلب کنم.

وی درباره انگیزه اش در این بازی تصریح کرد: نیمکت نشینی در پرسپولیس و دور ماندن از تیم ملی که فکر می کنم منصفانه نیست، انگیزه ام را برای بازگشت به دروازه پرسپولیس چند برابر کرده بود و تاثیر مثبتی بر عملکردم گذاشت.

رودباریان در پایان گفت: بازیکنان پرسپولیس بازی ساده ای را پیش رو نداشتند بنابراین، کسب این پیروزی با ارزش تر از کسب سه امتیاز است.

کد مطلب 648636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها