روحیه قهرمانی در بازیکنان تقویت شد / انگیزه بالایی برای بازگشت داشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، رودباریان پس از پایان دیدار تیمش برابر مقاومت سپاسی به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: تیم مقاومت سپاسی از جمله تیم هایی است که همیشه برابر پرسپولیس خوب بازی می کند و ما هیچ گاه بازی ساده ای را در برابر این تیم نداشته ایم.

وی ادامه داد: خوشحالم که توانستیم با شکست تیم مقاومت در شیراز روحیه قهرمانی خود را دو چندان کنیم و به صدر جدول رده بندی لیگ برتر باز گردیم.

دروازه بان تیم پرسپولیس همچنین تاکید کرد: شرایط همیشه برای یک بازیکن ایده آل نیست و باید با صبر و جدی گرفتن تمرینات به فکر بازگشت به ترکیب اصلی بود. من هم در این مدت تمرینات منظم و خوبی را پشت سر گذاشتم و خوشحالم که توانستم رضایت مربیان و هواداران را جلب کنم.

وی درباره انگیزه اش در این بازی تصریح کرد: نیمکت نشینی در پرسپولیس و دور ماندن از تیم ملی که فکر می کنم منصفانه نیست، انگیزه ام را برای بازگشت به دروازه پرسپولیس چند برابر کرده بود و تاثیر مثبتی بر عملکردم گذاشت.

رودباریان در پایان گفت: بازیکنان پرسپولیس بازی ساده ای را پیش رو نداشتند بنابراین، کسب این پیروزی با ارزش تر از کسب سه امتیاز است.