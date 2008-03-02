رادیو قرآن با 18 برنامه در جشنواره رادیو

به گزارش خبرگزای مهر، محمدرضا گلیزاده مسئول جشنواره داخلی رادیو قرآن گفت: "رادیو قرآن امسال در تمام قالبها جز پادکست با 18 برنامه در جشنواره رادیو شرکت کرده و برای تشویق برنامهسازان به برنامههایی که موفق به کسب جایزه شوند هدایای ویژه اهدا میکند."
ـ وحید دانا، دبیر کمیته جشنواره نهم رادیو فرهنگ، گفت: "رادیو فرهنگ با 20 برنامه ارسالی در جشنواره نهم شرکت کرده است که 15 برنامه برای بخش مسابقه و بقیه برای بخش بینالمللی در نظر گرفته شده است."
ـ سیدقهرمان صفوی، مؤلف کتاب برگزیده سال ایران، انتخاب موضوع مولانا را در نهمین جشنواره بینالمللی رادیو کاری ارزشمند دانست و گفت: "پیام مولانا مبتنی بر فطرت آدمیان است و فطری بودن این پیام در کنار خلاء معنوی و اخلاقی این جهان متجدد انسان سرگشته امروز را بیشتر جذب تعالیم معنوی میکند."
ـ دبیر نهمین جشنواره بینالمللی رادیو به همراه تیم اجرایی امکانات استان اصفهان را در عرصههای مختلف به منظور برگزاری هر چه بهتر جشنواره در 31 اردیبهشت 87 بررسی کردند. تیم اجرایی به سرپرستی دبیر نهمین جشنواره رادیو در سفری دو روزه همه فرصتها و امکانات استان اصفهان را ارزیابی کردند.
ـ محمدرضا سعیدآبادی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در نشست با ستاد خبری جشنواره نهم رادیو جشنوارهها را بهترین راه ارتباط فرهنگی بین ملتهای دنیا دانست.
وی در این نشست گفت: "یونسکو برخلاف اعتقاد بسیاری از متفکرین و دستاندرکاران اجرایی غرب همواره در پی تنوعسازی با توجه به فرهنگهای مختلف بر اساس آداب و رسوم، زبان، لهجه، ارزشها و هر گونه نماد تبلور فرهنگهاست و اعتقاد دارد صدای فرهنگها باید شنیده شود."
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