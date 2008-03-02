لیورپول به رده چهارم جدول صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان عصر امروز با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که طی آن تیم فوتبال لیورپول در زمین بولتون با نتیجه 3 بریک به پیروزی دست یافت.

برپایه این گزارش، در این دیدار که در ریبوک استادیوم برگزار شد، استیون جرارد (10)، بابل(59) و آئورلیو(75) برای لیورپول گلزنی کردند و کوهن (79) تک گل بولتون را به ثمر رساند. همچنین نام آندرانیک تیموریان در فهرست بازیکنان تیم بولتون در دیدار مقابل لیورپول قرار نداشت.

هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدار اورتون برابر پورتسموث به اتمام می رسد .

جدول رده بندی:

1- آرسنال 65 امتیاز

2- منچستریونایتد 64 امتیاز

3- چلسی 58 امیتاز(یک بازی کمتر)

4- لیورپول 50 امتیاز(یک بازی کمتر)

.............................

18- ریدینگ 25 امتیاز

19- فولهام 19 امتیاز

20- دربی کانتی 10 امتیاز