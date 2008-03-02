لیورپول به رده چهارم جدول صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان عصر امروز با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که طی آن تیم فوتبال لیورپول در زمین بولتون با نتیجه 3 بریک به پیروزی دست یافت.
برپایه این گزارش، در این دیدار که در ریبوک استادیوم برگزار شد، استیون جرارد (10)، بابل(59) و آئورلیو(75) برای لیورپول گلزنی کردند و کوهن (79) تک گل بولتون را به ثمر رساند. همچنین نام آندرانیک تیموریان در فهرست بازیکنان تیم بولتون در دیدار مقابل لیورپول قرار نداشت.
هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدار اورتون برابر پورتسموث به اتمام می رسد .
جدول رده بندی:
1- آرسنال 65 امتیاز
2- منچستریونایتد 64 امتیاز
3- چلسی 58 امیتاز(یک بازی کمتر)
4- لیورپول 50 امتیاز(یک بازی کمتر)
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18- ریدینگ 25 امتیاز
19- فولهام 19 امتیاز
20- دربی کانتی 10 امتیاز
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