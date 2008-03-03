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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۱

نمایشگاه علوم انسانی و انسجام اسلامی برگزار می شود

نمایشگاه علوم انسانی و انسجام اسلامی برگزار می شود

همایش علوم انسانی و انسجام اسلامی با هدف ارائه دستاوردهای مرکز جهانی علوم انسانی در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی در مدرسه عالی علوم انسانی وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی برگزار می شود.

مدیر اجرایی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : نمایشگاه و همایش "علوم انسانی و انسجام اسلامی" با هدف ارائه دستاوردهای مرکز جهانی علوم اسلامی با موضوع انسجام اسلامی صبح امروز 12 اسفند با سخنرانی علی لاریجانی در قم برگزار شد.

حجت الاسلام آقایی افزود: در نمایشگاه این همایش که در موسسه عالی علوم انسانی برگزار می شود، معاونت های ستاد و حوزه های علمیه وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی به ارائه دستاوردهای خود در سال انسجام اسلامی خواهند پرداخت.

وی افزود: در این نمایشگاه که به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت، اساتید مختلف حوزه و دانشگاه به تبیین نقش علوم انسانی در گسترش انسجام اسلامی خواهند پرداخت.

کد مطلب 648639

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