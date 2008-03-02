یوونتوس در خانه مغلوب فیورنتینا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و ششم رقابت های فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امشب با برگزاری 7 دیدار همزمان پیگیری شد که در مهمترین دیدار تیم فوتبال یوونتوس در ورزشگاه المپیک تورین مغلوب فیورنتینا شد تا جایگاهش در رده سوم توسط این تیم به سختی تهدید شود.

در این دیدار سیسوکو(29) و کامورانزی(56) برای یوونتوس گلزنی کردند و گوبی(19)، وایگو(76) و اوسوالدو(90) گلهای فیورنتینا را به ثمر رساندند. ضمن اینکه اوسوالدو زننده سومین گل فیورنتینا در دقیقه 90 از زمین مسابقه اخراج شد.

در ادامه مسابقات امشب نتایج زیر بدست آمد:

* کالیاری 2 - جنوآ یک

* امپولی صفر - سیه نا 2

* لیورنو یک - کاتانیا صفر

* رجینا صفر - پالرمو صفر

* سامپدوریا 2 - تورینو 2

* اودینزه 2 - آتالانتا صفر

هفته بیست و ششم رقابت های فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا امشب با برگزاری دیدار ناپولی - اینتر به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- اینتر 61 امتیاز(یک بازی بیشتر)

2- رم 55 امتیاز

3- یوونتوس 48 امتیاز

4- فیورنتینا 47 امتیاز

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18- کاتانیا 24 امتیاز

19- رجینا 22 امتیاز

20- کالیاری 21 امتیاز